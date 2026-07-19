Neue Farben für die Suzuki Hayabusa (USA): Weißer Wanderfalke mit 295 km/h

Der Stern der Suzuki Hayabusa verliert seit Jahren an Strahlkraft. Und doch löst sie jederzeit, bei jedem Blick, Begeisterung aus. Begeisterung über Maschinen-gewordene Souveränität.

Viele andere sind stärker, schneller, leichter, günstiger. Toller jedoch ist keine. Und toll sind ebenfalls die 3 neuen Lackfarben für den US-Markt, und MOTORRAD hofft zumindest die Farbe der Special Edition auf deutschen Straßen sehen zu können.

Suzuki Hayabusa Modelljahr 2027 Wobei die übrigen beiden Farben der Busa in den USA ebenfalls für Entzückung sorgen könnten. Das Metallica Reflective Blue ist ein tiefes Blau mit leichtem Einschlag von Lila. Bis auf die berühmte Hayabusa-Grafik auf der Verkleidung, völlig frei von Schnörkel, mit einem Hauch "Speedbike der 2000er-Jahre".

Nicht weniger stark: die Farbvariante Glass Sparkle Black. Sattes Schwarz von vorn bis hinten. Doch gegen die Version der Special Edition kommen beide, unserer Meinung nach, nicht wirklich an.

Die Suzuki Hayabusa des Modelljahres 2026

Special Edition für die USA Pearl Brilliant White/Metallic Oort Gray No.3 – klingt wie ein Cognac oder ein Parfum, ist jedoch der Name des Lacks der Special Edition.

In Worten, die begeistern: ein schneeweißer Grundlack mit roten Akzenten, leicht grauer Mittelstreifen und eine Motorverkleidung in Anthrazit mit roten Felgen. Herrlich!

190 PS aus 1.340 Kubik Wie gehabt, bekannt und begehrt: Unter den 3 Lacken ist die Hayabusa weiterhin ein Big-Bike. Der Vierzylinder in Reihe misst 1.340 Kubik, erzeugt 150 Nm bei 7.000/min und leistet 190 PS bei 9.700/min. Maximal 295 km/h Geschwindigkeit sind drin für das 264 Kilo schwere Bike mit schräglagensensiblen Systemen für ABS und Traktionskontrolle.

Unter 20.000 Dollar zu haben In den USA startet die 2027er-Hayabusa ab 19.699 Dollar, die Special Edition möchte mit 20.399 Dollar bezahlt werden.

Die aktuellen Modelle in Deutschland starten bei 19.979 Euro. Die Special Edition kostet ab 20.479 Euro, die Power Edition ab 21.979 Euro und die Special Edition Power Edition ab 22.479 Euro.

Ob eine oder mehrere der 2027er-US-Farben nach Deutschland kommen, ist bislang nicht bekannt.