Bestenliste aus 80 Motorrädern: 1000-Punkte-Wertung im Detail

Im vergangenen Tsetjahr (2025) durchliefen insgesamt 74 Bikes das Testprozedere von MOTORRAD mit Punktewertung. Abgesehen von Supersportlern vom Schlage einer BMW S 1000 RR, Super-Tourern wie Honda Goldwing oder Riesen-Cruisern à la Indian Super Chief wurde fast das gesamte Testpunkte-Spektrum eingepunktet.

Betrachtung des Testjahrgangs 2025 Aanalysiert man die Daten nach bestimmten Gesichtspunkten, ergeben sich so nicht unbedingt erwartete Einblicke. Wobei – das sei an dieser Stelle noch einmal betont – hier nur der Testjahrgang 2025 betrachtet wird.