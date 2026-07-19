Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder

Bestenliste aus 80 Motorrädern: 1000-Punkte-Wertung im Detail

1000-Punkte-Wertung im Detail
Bestenliste aus 80 Motorrädern

Die Punktewertung von MOTORRAD ist das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses von Wiegen, Messen, Prüfen, Fahren und Beurteilen. Sie birgt mitunter allerdings erstaunliche Erkenntnisse. Hier zeigt sich, wer am besten abschneidet – und wer am schlechtesten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.07.2026
Als Favorit speichern
Triumph Tiger Sport 800
Foto: Jörg Künstle

Im vergangenen Tsetjahr (2025) durchliefen insgesamt 74 Bikes das Testprozedere von MOTORRAD mit Punktewertung. Abgesehen von Supersportlern vom Schlage einer BMW S 1000 RR, Super-Tourern wie Honda Goldwing oder Riesen-Cruisern à la Indian Super Chief wurde fast das gesamte Testpunkte-Spektrum eingepunktet.

Betrachtung des Testjahrgangs 2025

Aanalysiert man die Daten nach bestimmten Gesichtspunkten, ergeben sich so nicht unbedingt erwartete Einblicke. Wobei – das sei an dieser Stelle noch einmal betont – hier nur der Testjahrgang 2025 betrachtet wird.

So taucht die gefühlt omnipräsente BMW R 1300 GS ASA hier nur an drei Stellen auf: bei der Gesamtpunktzahl sowie beim Durchzug, beides wenig überraschend. Auch nicht, dass ihr und ihrer Lieblingsgegenspielerin ...

Mehr zum Thema BMW-Spezial