Arai mit neuen Helmdekoren 2021 Mehr Farbe beim Fahren

Neben dem kürzlich vorgestellten neuen Tourensporthelm Quantic , präsentiert Arai nun auch noch ein umfangreiches Update and Farben und Dekoren für die bestehende Modellpalette.

Insgesamt 11 neue Farben werden 2021 den Katalog von Arai erweitern. Dabei konzentieren sich die Kollegen nicht auf einen einzigen Helm, sondern geben vier unterschiedlichen Modellen einen neuen Anstrich.

Arai Concept X

Den bestehenden Dekoren des Vintage-Integralen Concept X stellt Arai drei neue Varianten zur Seite. Den Overland Olive Khaki in mattem Khaki und einem angedeutetem breiten Brillenband, den Speedblock in grau, anthazit und gelb, sowie den X-Dream Blue in einem beige-blauen Mattlack mit umlaufen Streifen. Je Dekorvariante werden 679 Euro fällig.

Arai Europe

Arai RX-7V Race FIM

Der FIM homologierte Racinghelm RX-7V Race FIM kommt 2021 in nur einer einzigen Dekor-Variante: dem Signature Red für gut 1.099 Euro.

Arai MX-V

Die große Auswahl des MX-V erweitert Arai 2021 mit der Dekorvariante Barcia Frog für 639 Euro.

Arai RX 7 V

Den Sporthelm RX-7V gibt es nun auch in den Signature Editionen Nakagami GP2 und Tatsuki für je 999 Euro

Arai SZ-R VAS

Mit insgesamt vier neuen Varianten kommt dem vollvisiertem Jethelm SZ-R VAS das umfangreichste Update zu. Mit den neuen Farben matt blue, matt green für je 599 Euro und beiden Dekoren RSW Trico und Black für je 699 Euro stehen nun 14 Optionen des Jethelms zur Wahl.