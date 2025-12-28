Das sind die 9 besten Motorradhelme: Für Adventure, Enduro, Cruiser und Roller

Die aktuelle Norm ECE-R22.06 für Motorradhelme gilt als eine der weitentwickeltsten der Welt. Doch MOTORRAD ist sie noch nicht weitreichend genug, weshalb wir härter und vor allem realitätsnäher testen, als es die Norm verlangt.

Sigma-Pfosten ist Realität, Amboss nur Theorie Gerade der Aufschlagtest auf den Kantenamboss geht MOTORRAD an der Realität vorbei. Der Amboss soll den Aufschlag auf die Pfosten einer Leitplanke simulieren. Doch sind die in Wirklichkeit mit dem Sigmapfosten befestigt, der eine gänzlich andere Form hat, als der Amboss.

Daher testet MOTORRAD mit einem Sigmapfosten anstatt des Amboss. Ebenfalls führt MOTORRAD den Rotationstest anders durch als die Norm vorgibt, da Unfallstudien einen stumpferen Winkel als die geforderten 45 Grad als den realistischeren Wert nennen.

Die besten Helme für Enduros, Roller und Klassiker im Test 3 Klapphelme für Enduro und Adventure im Test Im großen Helmtest von MOTORRAD zeigten Adventure-Helme, wie sicher, leise und komfortabel sie sind. Darunter 3 Helme, die ihr Kinnteil hochklappen können und so das "Reise" in der Kategorie "Reiseenduro" größer schreiben als das "Enduro". Wie gewohnt, wurden umfangreich Disziplinen getestet, wie etwa Lautstärke und Dichtigkeit, die im Windkanal erfahren werden.

9 Helme für Enduro und Adventure im Test Die gleichen Disziplinen mussten die 9 Adventure-Helme ohne Klappfunktion bestehen. Hier zeigt der Test von MOTORRAD: In dieser Klasse ist der teuerste Helm nicht unbedingt der beste.

8 Jethelme für Klassiker, Cruiser und Chopper im Test Jethelm ist nicht Jethelm. Das zeigte der große Test von MOTORRAD. 2 Kategorien der halboffenen Helme prüfte MOTORRAD. In der Kategorie "Klassiker" traten 8 Helme an, die sich optisch klar am Retro-Look orientieren. Hierbei überraschten nicht nur der Testsieger, sondern auch, wie eng das Feld in diesem Segment zusammenliegt.

11 Jethelme für Roller und die Stadt im Test Die zweite Kategorie der Jethelme sah MOTORRAD in Modellen, die nicht dem klassischen Bild entsprechen und mit einem großen klappbaren Visier Windschutz bieten wollen. Ihr Einsatz ist daher für Roller sowie in der Stadt, wobei diese Bauweise im Hochsommer sicher ihre Vorteile ausspielen kann. In diesem Segment zahlt sich in den Top 3 jeder investierte Euro in Komfort und Sicherheit aus.