Modularer Klapphelm HJC C80 2022 Zwei Pixel-Camouflage-Dekore

Den HJC C80 gibt es künftig auch in den Farboptionen Bult MC21SF und Bult MC7SF. Die Optik lässt sich in etwa als Pixel-Camouflage beschreiben, die einmal in Weiß-Grau mit roten und blauen Elementen daherkommt (Bult MC21SF) und als Bult MC7SF in gedeckteren Farbtönen, nämlich in Schwarz-Grau mit roten Elementen.

Für Gelände und Straße

"Dual Sport" steht beim Modularhelm HJC C80 für den Einsatz im Gelände und auf der Straße. Die Mehrfach-Helmkonfiguration ermöglicht es dem Fahrer, den Helm mit oder ohne dem verlängerten Schirmvisier zu verwenden. Der modulare Kinnbügel ist mit einem einfach zu bedienenden, handschuhfreundlichen Hebel ausgestattet.

Und der C80 kann auch Konnektivität: HJC hat ihn für die Aufnahme der HJC-eigenen 10B- oder 20B-Bluetooth-Kommunikationssysteme vorbereitet, die optional als Zubehör erhältlich sind.

HJC C80 für 279,90 Euro

Der HJC C80 will neben seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten auch mit einem weiten Sichtfeld und einer einfach zu bedienenden Innenausstattung mit Sonnenvisier überzeugen. Außerdem verfügt er über eine große obere und untere Belüftungsöffnung, damit der Fahrer auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren kann.

Die Helmschale des HJC C80 besteht aus Polycarbonat und steht in zwei Helmschalengrößen zur Verfügung. Damit werden die Größen XS, S, M, L, XL und XXL abgedeckt. Mit einem der beiden Bult-Dekore kostet der HJC C80 279,90 Euro, also 30 Euro mehr als in Uni-Lackierung.

Fazit

Mit den Dekoren Bult MC21SF und Bult MC7SF erweitert HJC das Portfolio des modularen Klapphelms C80 um zwei moderne Dekore, die preislich rund 30 Euro über den unifarbenen Ausführungen liegen.

