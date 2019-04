Der Stylmartin Stealth Evo ist schon lange eine feste Größe im Sportstiefelangebot. Jetzt kommt der Stealth Evo auch in einer perforierten, luftigen Version.

Den Stylmartin Stealth Evo haben die Italiener schon in diversen Versionen und farbkombinatiopnen auf den Markt gebracht. Jetzt legt Stylmartin den Sportstiefel Stealth Evo in der Version Air auf. Der soll sich durch eine extrem gute Belüftung auszeichnen und auch bei heißen Temperaturen für einen kühlen Fuss sorgen.

Foto: Stylmartin

Für eine ausreichende Ventilation sorgt dabei ein üppig perforiertes Obermaterial. Zudem kennzeichent die Air-Version eine spezielle schwarz/gelbe Farbkombination. In Sachen Sicherheitsausstattung entspricht auch der Stealth Evo Air den bekannten Evo-Modellen. Austauschbare PU-Schleifer an der Ferse und Titan-Schleifer am Außenfuss gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Zu haben ist der neue Sportstiefel Stylmartin Stealth Evo Air in Größen von 40 bis 47. Als Preis werden 369 Euro genannt.