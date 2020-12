Vanucci VTB 23 Tourenstiefel Stoff oder Nicht-Stoff

Der Vanucci VTB 23 geht mit seinem Materialmix einen neuen Weg in Sachen Funktionsbekleidung für die Füße und setzt dabei auf eine abriebfeste Textilfaser.

Oben oder Unten? Brust oder Keule? Verbrenner oder Stromer? Textil oder Leder? Wichtige Fragen der Menschheitsgeschichte, insbesondere Letztere stellt sich dem Zweiradler von Welt seit in England die erste Baumwolle in ein Wachsbad getaucht wurde.

In Sachen Oberbekleidung für Motorradfahrer ist die Frage ob Textil oder Leder seit Jahren klar beantwortet: Alles kann, nichts muss. Am Fuß war die Antwort im Grunde immer: Leder. Gründe dafür dürften sein: Tragekomfort, Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Wetterfestigkeit Prestige und Schutz beim Sturz.

Abriebfeste Textilfaser

Vanucci dreht die Vorzeichen mit dem neuen Tourenstiefel VTB 23 nun um. Hauptmaterial des VTB ist eine abriebfeste Textilfaser, die an sturzrelevanten Stellen mit Kunststoff oder Wildleder verstärkt ist. Diese Verstärkungen sind wichtig da der Stiefel CE zertifiziert ist nach EN 13634:2017 und somit als Schutzkleidung gilt. Für ein angenehmes "Betriebsklima" sorgt im VTB 23 eine Sympatex-Membran. Erhältlich ist der neue VTB 23 von Vanucci für knapp 200 Euro in den Größen 38 bis 47, online oder in der Louis Filliale des Vertrauens.

Louis Neuer Vanucci VTB 23, ausgestattet mit einer Klimamembran von Sympatex, Hauptmaterial des Stiefels ist eine abriebfeste Textilfaser.

Louis Durch die Verwendung von einer Textilfaser als Hauptmaterial verpricht der VTB 23 einen hohen Tragekomfort. Zu haben in den Größen 38 bis 47 für gut 200 Euro.

Material:

hochabriebfestes Textilmaterial mit Lederbesatz

Laufsohle aus Gummi

Komfort/Ausstattung:

wasserdicht und atmungsaktiv durch Sympatex-Klimamembran

seitlicher Reißverschluss

Schalthebelverstärkung

Fersenreflektor

Schafthöhe: ca. 23 cm (Größe 41)

Louis Verstärkt wird der VTB 23 an sturzrelevanten Stellen mit Kunstoffprotektoren und Applikationen aus Wildleder.

Fazit

Schöner Ansatz von Vanucci beim VTB 23, der einen hohen Tragekomfort verspricht und beim Preis ebenfalls die Komfortzone des Geldbeutels verwöhnt. Stirnrunzeln verursacht indes die Shopseite des Stiefels bei Louis. Hier suggeriert ein Hinweis die Sympatex Membran im VTB würde nur in Kombination mit einem -natürlich seperat erhältlichem – Funktionssocken arbeiten, wo doch in den technischen Daten das "atmungsaktiv" prominent platziert ist. Schwierig...