Komine Turbo Cooler

Komine, ein Bekleidungshersteller aus Japan, will die Probleme zu heißer Haut in der Stadt lösen und hat ein externes Lüftungssystem entwickelt. Der Turbo Cooler besteht aus einer Tasche, die als Tankrucksack am Krad montiert werden kann und per Luftschlauch Luft unter die Kleidung bläst. Der 12-Volt-Lüfter, vergleichbar mit einem PC-Lüfter, erzeugt keine kühle Luft, sondern pustet Umgebungsluft unter die Jacke. Angetrieben wird er entweder über das Bordnetz oder mit einem kleinen Akku.