In diesem Artikel: Benda Chinchilla 450 mit 50 PS – oder 48 PS?

ABS, Schlupfregelung und Zahnriemen-Antrieb

Bobber mit nur 705 Millimeter Sitzhöhe

Benda Chinchilla 450 für Europa?

Fazit

Nicht nur der Hubraum des Benda-V2 ist für die neue 450er von 298 auf 448 Kubik angewachsen, auch der Radstand ist länger, und die Reifen sind breiter als bei der 300er.

Benda Chinchilla 450 mit 50 PS – oder 48 PS? 37 kW, also 50 PS soll der wassergekühlte V2 der Benda Chinchilla 450 bei 8.500/min leisten, als maximales Drehmoment stehen 45 Nm bei 7.000/min in den Daten. Bei der 300er sind es maximal 30,6 PS sowie 27 Nm. Der 448-Kubik-V-Twin ist bei einer Bohrung von jeweils 67 Millimetern und jeweils 63,6 Millimeter Hub vergleichsweise langhubig ausgelegt, was das ordentliche Drehmoment erklärt. Die Verdichtung ist mit 11,5:1 moderat eingestellt. Für angeblich 150 km/h Höchstgeschwindigkeit reicht das. Eine 48-PS-Version für die europäische A2-Kategorie wäre naheliegend und technisch einfach umzusetzen.

ABS, Schlupfregelung und Zahnriemen-Antrieb Vorn federt eine Upside-down-Telegabel, hinten ist die Stahlprofil-Zweiarmschwinge mit 2 vorspannbaren Federbeinen bestückt. Relativ lang fällt der Radstand aus: 1.545 Millimeter. Die 16-Zoll-Räder sind im Bobber-Stil breit bereift, vorn mit einem 150er, hinten mit einem 180er. Sauber und leise läuft der Hinterradantrieb per Zahnriemen, geschaltet wird durch 6 Gänge. Zudem ist eine abschaltbare Schlupfregelung an Bord. Gebremst wird mit ABS – und 2 Einzelscheibenbremsen mit Vierkolbenzange vorn und Einkolbenzange hinten. In den Benzintank passen 16 Liter, und auf die Waage bringt die Benda Chinchilla 450 angeblich 212 Kilogramm – ob mit oder ohne Sprit im Tank, ist indes unklar.

Bobber mit nur 705 Millimeter Sitzhöhe Platz nehmen Fahrer oder Fahrerinnen auf einer geteilten Sitzbank, was eher Cruiser-untypisch ist, hier jedoch gut ins Bild passt. Auf nur 705 Millimeter Sitzhöhe kommt das Fahrerpolster. Am Lenker sind die digitalen Anzeigen kompakt in einem runden Display versammelt, dazu serviert Benda Lenkerenden-Rückspiegel. Im klassisch runden LED-Scheinwerfer blitzt das Benda-Emblem auf, und auf den seitlichen Tankabdeckungen der Chinchilla-Schriftzug. "Dicken" Sound verspricht Benda für den schwarzen Doppelrohr-Auspuff.

Benda Chinchilla 450 für Europa? In China begann der Vorverkauf der Benda Chinchilla 450 bereits im Mai 2023. Für 26.900 Yuan, umgerechnet circa 3.500 Euro. Ob sie ihren Weg nach Europa findet, ist bislang noch unklar. Die Benda Chinchilla 300, besser bekannt als BD 300, ist aktuell in Österreich, Italien, Spanien, Portugal und Großbritannien erhältlich. Wir gehen davon aus, dass dort auch die 450er früher oder später mit A2-kompatiblen 48 PS angeboten werden wird. Und irgendwann vielleicht auch in Deutschland.