Ducati Diavel V4 maximal konfiguriert Teurer Teufel für 41.100 Euro

Ducati gehört zu Audi. Das ist formal seit 2012 so. 2023 zeigt sich das an den Preislisten der neuen Modelle, die unterm Strich noch unerschwinglicher sind als zuvor. Jüngstes Beispiel: die neue Ducati Diavel V4. Ohne Extras ab 27.090 zu haben, was bereits 4.500 Euro mehr sind als die Basis-Diavel mit V2 im Modelljahr 2022 kostete. Doch wie schon durch andere maximal konfigurierte Ducs bekannt: Der Einstiegspreis kann locker um 50 Prozent hochgeklickt werden, wenn im Konfigurator fröhlich hochgerüstet wird.

Diavel V4 für 41.100 Euro

Exakt 14.099,56 Euro kosten die teuersten 28 Teile Aufpreis, die direkt ab Werk bestellt werden können. Darunter geniale Schachzüge, teurer Unsinn und Kultiges für viel Kohle. Es finden sich auch Positionen, die die neue Ducati Diavel V4 – zumindest theoretisch – zu einem besseren Motorrad machen können. Auf dieser Liste ganz oben, weil ganz teuer: Schmiedefelgen aus Alu für 2.050 Euro. Erfahrungsgemäß leichter als die Gussteile, was das Handling fördert. Die Gewichtsersparnis teile Ducati im Konfigurator nicht mit. Vermeintlich sinnvoll können die 3 optionalen Sitzbänke sein, die unterschiedlich gepolstert zwischen 250 und 400 Euro kosten.

Ducati Leichtere Felgen aus geschmiedetem Alu für 2.050 Euro können das Handling der Diavel verbessern.

Genial: Auspuffcover

Einen – persönliche Meinung – genialen Schachzug zieht Ducati im Spannungsgebiet Auspuff. Zwar gibt es eine illegale Komplettanlage aus Titan für 5.600 Euro, doch in der Rechnung stehen, weil zugelassen 636 Euro für das Auspuffcover. Diese Titanhüllen überdecken serienmäßig 4 Endrohre und verschieben die Optik ein wenig in Richtung Akrapovic, wo die Stücke vermutlich herkommen. Es versprüht einen Hauch ATU-Tuning, aber so bietet Ducati eine Option, den Auspuff zu verändern, spart allerdings den Aufwand einer Homologation und Produktentwicklung.

Ducati Genial gelöst: Titan-Hülsen für den Endtopf mit neuem Hitzeschild für 640 Euro.

Unsinn: Bunte Bremsen

Seit einiger Zeit können Ducatis ab Werk mit farbigen Brembo-Sätteln bestellt werden. Anstatt des üblichen Titan-Finishs strahlen die Sättel vorn dann auf Wunsch entweder in Rot oder Schwarz. Preis: 900 Euro für bunte Bremsen.

Ducati Bunte Bremsen für 900 Euro. Bitte entscheiden Sie selbst.

Kult: Trockenkupplung nachrüstbar

4 Dinge haben bei Ducati Tradition: die Farbe Rot, die Desmodromik, der V2 und die Trockenkupplung. Die Option auf den V2 entfällt hier natürlich. Der optionale Umbau auf die Trockenkupplung inklusive Motordeckel ist hingegen möglich. Und kostet gut 3.800 Euro. Übrigens: Rot ist die Basisfarbe der neue Diavel, der V2 ist nicht mehr und der Granturismo-Motor hat einen federbetätigten Ventiltrieb.

Ducati Kultig: Ducati mit Trockenkupplung. Für 3.800 Euro bei der Diavel V4 möglich.

Unverschämte Aufpreise

Den Vogel schießt Ducati bei der neuer Diavel V4 mit 2 Positionen ab. Zum einen mit dem Koffersystem für 1.250 Euro, zu dem laut Homepage zwingend die Rückenstütze für den Beifahrer für 270 bestellt werden muss. Zum anderen hat die Diavel zwar das Ducati Multimedia System an Bord, doch das neue Feature der Pfeilnavigation für das vergleichsweise kleine Display der Diavel kostet 64 Euro on top.

Fazit

Ducati ist Premium. Was im Grund schon immer zu sehen war, bricht 2023 brachial hervor. Die neue Diavel V4 kostet bereits in der Basis 4.500 Euro mehr als die Vorgängerin und die happig wirkenden 27.090 Euro kann mit wenigen Klicks auf über 41.000 Euro gebracht werden. In der Aufpreisliste finden sich natürlich einige sinnvolle Dinge, wie die leichteren Felgen. Oder genial einfaches wie das Auspuffcover aus Titan. Allerdings viel Unsinn wie bunte Bremsen für 900 Euro. Nun kann man die Diavel ohne Optionen ab Werk bestellen, doch wer macht das schon?