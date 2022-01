Harley-Davidson Low Rider S und Low Rider ST 2022 Harley entdeckt die Sporttourer

Die Frage: Für wen baut Harley-Davidson die neue Low Rider ST? Harley selbst beschreibt den künftigen Eigner als Fahrertyp, der schon immer Freund von Harley war, früher sportlich bis aggressiv unterwegs und heute kraftvoll, kultiviert mit einem gewissen Anspruch an Performance Motorrad fahren will. Der Chronist (fast 41) erkennt sich hier klar und deutlich. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet also: Für mich. Doch neben festen Koffer und der rahmenfesten Verkleidung der ST steht ebenfalls eine neue Low Rider S. Beide werden 2022 vom 117er-Motor mit 1.923 Kubik angetrieben. Eine schwere Wahl.

Harley-Davidson Low Rider S 2022

Die Low Rider S(port) war spätestens mit dem alten Twin-Cam-110-Motor und knapp 100 PS ein Rabauke. Mit der neuen Motorengeneration Milwaukee Eight mit Vierventiltechnik verlor die Low Rider ihr Bad-Boy-Image etwas an die Fat Bob. In Sachen Chassis und Performance war die Low Rider trotzdem einer der sportlichsten Big-Twins von Harley. Für das neue Modelljahr 2022 schärft Harley das Image der Low Rider S wieder nach: Im Stahlrahmen wuchtet der 117-ci-Motor der CVO-Modelle 106 PS und 169 Nm auf die Welle, der aktuell größte straßenzugelassene V2 im Serienbau. Rein auf dem Papier bietet sie mit 130 Millimetern Federweg vorn und 112 hinten das höchste Potenzial. Dazu eine kräftige Doppelscheibe von Brembo vorn und trotz größtem Motor mit 308 Kilo für eine Harley vergleichsweise leicht. Optisch bleibt die Low Rider S sich treu: kleine Halbschale, einfarbige Lackierung in Schwarz oder Grau, bronzefarbene Gussfelgen und eine doppelflutige Sidewinder-Anlage. 2022 wird die Low Rider S in Vivid Black 20.395 Euro kosten, in Gunship Gray stehen 20.755 auf dem Preisschild.

Harley Davidson Low Rider ST

21.595 Euro oder 21.955 Euro stehen bei der Low Rider ST in der Preisliste. Das "ST" steht für Sport Touring. Dieses neue Segment soll den bereits erwähnten Fahrertyp ansprechen. Am Heck bieten zwei hochmontierte Schalenkoffer etwas Stauraum, die Front dominiert eine neue rahmenfeste Verkleidung, die optional mit dem Rockford-Fosgate-Audio-System nachgerüstet werden kann. Chassis und Motor der ST entsprechen der S, der Fahrer sitzt jedoch zehn Millimeter höher auf 720 Millimeter Sitzhöhe. Koffer und Verkleidung addieren 19 Kilo Gewicht auf 327 Kilo fahrfertig.

Fazit

Mit der aufgewerteten Low Rider S und der neuen Low Rider ST macht Harley zwei Schritte: Der eine ist, den bisher exklusiven CVO-Motor in die Standard-Modelle durchzureichen. Der andere ist, mit der ST ein neues Segment für Harley zu eröffnen, das Komfort und Performance verbinden soll. Auf dem Papier spricht einiges für den Erfolg von Harleys Plan.