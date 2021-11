Honda CMX 500 Rebel 2022: Jetzt in vier Farben

Honda CMX 500 Rebel (2022) Aller guten Dinge sind Grün

Pearl Organic Green – übersetzt bedeutet das vielleicht soviel wie "biologisches Grün mit Perleffekt"? Naja, so heißt jedenfalls der neue Farbton für die kleine Rebel. Für das Modelljahr 2022 ergänzt Honda mit diesem Grün die bestehende Farbpaletteund bietet das beliebte Modell nun in vier Lackvarianten an. Mehr Änderungen gibt es nicht.

Vier Farben für den Bestseller

Insgesamt vier Farben stehen für die CMX 500 Rebel zu Wahl. Neben dem neuen Pearl Organic Green stehen die bekannten Mat Jeans Blue Metallic, Graphite Black und Mat Axis Grey zur Wahl. Technisch hat Honda nichts an seinem A2-Bestseller geändert. Preise hat Honda für das Modelljahr 2022 noch nicht bekanntgegeben, die 2021er-Version Rebel kostet aktuell 6.250 Euro.

Fazit

Mit einer neuen Farbe bereitet Honda die CMX 500 Rebell auf das neue Modelljahr vor. Die beliebte 500er steht dann in vier Lackvarianten bereit.