Honda Dax als Langgabler-Umbau Baby-Chopper vorne steif und hinten starr

Kurz vor Vollendung des Ramone getauften Baby-Choppers stehlen Diebe das Werkzeug von Lemb Inc und stoßen dabei die 99 Prozent fertige Honda um. Eine Beule und einige Kratzer auf dem aufwändig aufgetragenen Candy-Lack sind das Ergebnis. Reparatur fast unmöglich, doch die Meisterlackierer von RSSQ Painting können den Schaden beheben, ohne alles von vorne zu lackieren. Ramone ist endlich fertig.

Ein Chopper namens Ramone

Benannt ist der extreme Chopper-Umbau einer Honda Dax nach dem Hot-Rod Ramone aus Disney Cars. Das Lackbild setzt sich zusammen aus Lila mit Flammen und jeder Menge Candy, also einer vielschichtigen Lackierung mit hoher Tiefenwirkung. Vor dem aufwändigen Finish müssen die Blecharbeiten und vielseitigen Umbaumaßnahmen an der Honda Dax abgeschlossen werden. Dazu zählen natürlich die neue Gabel ohne Federung mit über einem Meter Länge und einer 10-Zoll-Felge vorn. Minimale Dämpfung soll ein Reifen gegen, der mit sehr wenig Luftdruck gefahren werden kann. Das Federbein im Heck wurde gegen eine starre, dafür verchromte Strebe ersetzt. Für besten Chopper-Style bauen Lemb Inc das Heck aus Blech weit nach oben und ergänzen es durch eine hochgezogene Sitzbank – der schwierigste Teil des Projekts, denn der serienmäßige Dax-Rahmen hat in diesem Bereich nur wenig ergänzbare Masse zu bieten.

Selbstmörder-Schaltung den Einzylinder

Ebenso Old-School gestaltet Lemb Inc die Schaltung der Ramones. Mittels eines adretten Hebelsystems wird die Fußschaltung gegen einen Suicide-Shifter von Hand ersetzt. Leider stellt sich der serienmäßige 70er-Einzylinder als Kernschrott heraus. Ohne große Änderungen am Material wird deshalb der 86-Kubik-Motor einer Super Cub das Herz von Ramone. Über den nach vorne gerichteten Vergaser atmet er ein, während ein sehr langes Auspuffrohr für einen wohl sahnigen Drehmomentverlauf und womöglich einen warmen Hintern sorgt. Leistung unbekannt. Der Ram-Air-Effekt des nach vorne stehenden Lufteinlasse dürfte wenig Effekt haben. Ein Glück, denn Lemb Inc verzichten auf eine Bremse am Vorderrad, verbessern stattdessen die Trommelbremse im Heck gegen eine hydraulische Scheibenbremse.

Ergonomie für die lange Tour

Chopper mit langer Gabel sind im Allgemeinen nicht für die große Reise gemacht, auch wenn bandscheiben-geschädigte Ibuprofen-Junkies gerne anderes weismachen wollen. Ganz in dieser Tradition ist Ramone geschaffen. Kurzer Sitz, hohe Knie, flacher Lenker, Handschaltung, keine Federung. Wohl nie war ein Motorrad unbequemer gebaut, der Haben-Will-Reflex setzt unweigerlich ein.

Umfrage Was haltet ihr von Custom-Umbauten? 3705 Mal abgestimmt Viele sind schön, aber auch unfahrbar. Lieber im Originalzustand belassen. mehr lesen

Fazit

Großartiges Kraftrad. Unglaublich viel Zeit investieren Lemb Inc aus Jakarta in diese Auftragsarbeit eines Stammkunden. Der Baby-Chopper Ramone ist nach einem Auto aus Disneys Cars benannt und gestaltet. Mit Handschaltung und einer Haltung wie der sprichwörtliche Affe auf dem Schleifstein, fröhlich federungsfrei durch die Stadt schaukeln war nie cooler.