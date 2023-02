Hyosung KR Motors Aquila GV 300 S Supreme für 2023 Scrambler-Cruiser mit V-Twin um 5.000 Euro

Aquila Supreme, sinngemäß bedeutet das "oberster Adler". Demnach ist die GV 300 S Supreme das neue Topmodell der Aquila-Baureihe von Hyosung. Übrigens heißt der südkoreanische Motorradhersteller inzwischen KR Motors, doch in einigen Ländern werden dessen Neufahrzeuge nach wie vor als Hyosung angeboten. Wie in Deutschland.

Aquila GV 300 S Supreme

Modellspezifische Merkmale der neuen Supreme-Ausführung sind hauptsächlich die Räder. Dabei handelt es sich um Kreuzspeichen-Ausführungen für schlauchlose Bereifung. Die Reifenformate: 120/80-16 vorn und 150/80-15 hinten. Das sind die gleichen Formate wie bei der Aquila GV 300 S, allerdings wird die Supreme mit ansatzweise grobem Reifenprofil und damit – etwas – als Scrambler positioniert, denn eigentlich ist diese Aquila wie gehabt ein Cruiser mit entsprechender Fahrwerksgeometrie. Und mit leicht zugänglicher, geringer Sitzhöhe: 710 Millimeter. Erinnerungen an die Yamaha 950 SCR sind berechtigt.

Cruiser mit Upside-down-Telegabel

Zusätzlich zum niedrigen Sitz macht die Aquila GV 300 S Supreme es Anfängern und Anfängerinnen auch mit ihrem Gesamtgewicht leicht: 170 Kilogramm. Ob der 12,5-Liter-Benzintank bei den genannten 170 Kilo voll oder leer ist, ist unklar. So oder so wird die sportlich wirkende Upside-down-Telegabel hier keine Mühe haben. Hinter der Gabel bleibt das Chassis cruisertypisch, also mit Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen, Stahlrohr-Zweiarmschwinge und 2 Federbeinen.

Bremsscheiben und ABS

Mit jeweils einer Bremsscheibe pro Rad ist man in dieser Fahrzeugkategorie sicher unterwegs. Scheibendurchmesser vorn 270 Millimeter, hinten 250 Millimeter. Dazu gibt’s eine Vierkolbenzange vorn und eine Zweikolbenzange hinten. Und ein Zweikanal-ABS für beide Räder.

V-Twin von Hyosung und KR Motors

Unverändert übernommen wird für die Aquila GV 300 S Supreme der bekannte V-Twin von Hyosung beziehungsweise KR Motors. Dabei handelt es sich um ein relativ modern konstruiertes Triebwerk mit 60 Grad Zylinderspreizung, Wasserkühlung, Benzineinspritzung und jeweils einer obenliegenden Nockenwelle sowie 4 Ventilen pro Zylinder.

30 PS und 135 km/h

Mit jeweils 58 Millimeter Bohrung, 56 Millimeter Hub und damit 296 Kubik Hubraum, 11,8:1 Verdichtung und Euro-5-konformer Abstimmung kommt dieser Motor auf 30 PS bei 8.500/min. Als maximales Drehmoment werden 25,6 Nm bei 6.500/min genannt. Weiterhin Standard ist das Sechsganggetriebe. Höchstgeschwindigkeit: circa 135 km/h.

Aquila GV 300 S Supreme für Europa

Der explizite Hinweis auf Euro 5 und das bereits bestehende Hyosung-Händlernetz in Europa lassen erwarten, dass die neue Aquila GV 300 S Supreme im Laufe des Jahres 2023 hierzulande angeboten wird. In der deutschen Preisliste für 2023 fehlt sie zwar noch, doch das Standardmodell Aquila GV 300 S bleibt mit 4.899 Euro sehr preisgünstig. So dürfte die Supreme-Ausführung wohl um 5.500 Euro kosten, wenn sie zu uns kommt.

Fazit

Die Aquila-Cruiser von Hyosung, mit V-Twin, sind alte Bekannte. Neu und zugleich neuartig ist die Modellvariante Aquila GV 300 S Supreme für 2023. Dabei handelt es sich um einen Scrambler-Cruiser mit Upside-down-Telegabel und schlauchlosen Kreuzspeichenrädern. Wahrscheinlich kommt diese Aquila nach Deutschland, der Termin und der Preis sind noch nicht bekannt.