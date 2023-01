Moto Morini P16 Cruiser mit 650 Kubik Cruiser mit Zahnriemen von Moto Morini

Moto Morini war für einige Jahre eine Chopper-Marke. Richtig gelesen. Nach der Übernahme von Moto Morini durch die Gebrüder Castiglioni sollte im Firmengeflecht aus Cagiva, Ducati und Husqvarna die neue Marke Chopper und Cruiser bieten. Die ersten und letzten Auswüchse waren 1986 die Soft-Chopper Excalibur und New York mit 344 Kubik oder 507 Kubik.

Neuer Cruiser von Moto Morini

2023 droht sich diese Geschichte zu wiederholen, denn der aktuelle Eigner – die chinesische Zhongneng Vehicle Group – hat sich ein Design schützen lassen, das einen Mittelklasse-Cruiser vom Schlage der Kawasaki Vulcan zeigt. Als Antrieb steckt der aktuelle Morini-Twin mit 649 Kubik in einem neuen Stahlrahmen. P16 heißt das Konzept. Interessant: Stilecht mit Zahnriemen, Doppelschleifenrahmen, hohem Tank und Stereodämpfern.

Neuer Rahmen zum Cruisen

Technisch hat das Konzept P16 mit den aktuellen 650er-Modellen von Moto Morini wohl nur den Motor gemeinsam. Der Rahmen der P16 ist eine komplett neue Konstruktion. Ein außergewöhnlicher Schritt eines chinesischen Herstellers, die in Gänze das Baukastensystem zur Meisterschaft gebracht haben. Übernimmt Moto Morini den Motor unverändert, dann leistet der Reihentwin hier ebenso 60 PS sowie 54 Nm. Mit dieser Leistung käme ein Morini-Cruiser nur knapp an den aktuellen Platzhirschen des Segments, also an die Kawasaki Vulcan heran. Interessant: Der Morini-Twin geht im Ursprung auf den Motor von Kawasaki zurück, kann ihm auf dem Papier allerdings nicht das Wasser reichen.

Konzept oder Serie?

Wenn ein Unternehmen sich ein Design schützen lässt, dann ist die Entwicklung fast abgeschlossen, und es steht eine Entscheidung an. Konzept oder Serie? Zhongneng als Mutter von Moto Morini könnte diese Frage 2023 beantworten. Wenn Moto Morini ein solches Motorrad bringt, dann wird es auf der EICMA in Mailand stehen und schließlich einen Preis von knapp 8.000 Euro auf dem Preisschild haben.

Umfrage 107262 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Moto Morinis chinesische Konzernmutter Zhongneng hat sich das Design eines neuen Moto Morini-Modells schützen lassen. Die P16 ist ein kleiner Cruiser vom Schlage der Kawasaki Vulcan. Reihenmotor mit 60 PS und 54 Nm sowie Zahnriemenantrieb sind der Klasse würdig. Und: Bereits Ende der 1980er-Jahre baute Moto Morini unter alter Führung kleine Chopper.