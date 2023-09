Wer wie Abzo die VS01 so klar auf niedrige Betriebskosten trimmt, der muss mit einfacher und robuster Technik arbeiten. Und das erklärt wohl die Optik. Motto: Form follows function. Unter der Verkleidung trägt ein Zentralrohrahmen aus Stahlprofilen das Fahrwerk und den Akku. Letzterer speichert 5 kWh Strom und speist einen Radnabenmotor mit maximal 8,4 PS sowie 190 Nm Raddrehmoment und soll bis zu 180 Kilometer Reichweite ermöglichen. Die Ladedauer beträgt laut Abzo 3 Stunden am nicht näher definierten Schnelllader. 6 Stunden dauert es zu Hause an der Steckdose.

Nur 2,8 Cent pro Kilometer

Umgerechnet circa 2.500 Euro kostet die Abzo VS01 in Indien. Dieser Betrag geht direkt in die Haltungskosten ein, die Abzo mit 2,8 Cent pro Kilometer angibt. Sie setzen sich aus Strompreis, Versicherung und Wartung zusammen. Zum Vergleich: Ein aktuelles Elektroauto der Golf-Klasse kostet laut The Mobility House 56 Cent pro Kilometer, also exakt das 20-fache. Und: Die Pendlerpauschale in Deutschland beträgt 30 Cent pro Kilometer, und selbst beim Spitzensteuersatz in Klasse 1 könnte man noch gut 10 Cent pro Kilometer verdienen – wenn sich jemand traut, mit der VS01 zu fahren.