CSC Monterey Im Geiste eine elektrische Super Cub

Die Honda Super Cub ist das meist verkaufte motorisierte Zweirad der Welt. Honda selbst hat die Cub in Patentschriften schon elektrifiziert. Durchs echte Leben wuselt die Honda Super Cub aber immer noch mit sparsamen Verbrenner-Motoren.

52 km/h schnell, 105 km weit

Bei CSC können Kunden ihre Neigung zum Elektroantrieb mit der Liebe zur Super Cub kombinieren. Die CSC Monterey, die in China bei Zongshen gefertigt wird, treibt ein in der Nennleistung 1,5 und in der Spitzenleistung 2,4 kW starker Elektromotor an. Mit einem maximalen Drehmoment von 120 Nm schiebt der die ohne Batterie 72 Kilogramm schwere Monterey auf ein Spitzentempo von 52 km/h. Mit dem Energievorrat der 26 Ah großen Lithium-Ionen-Batterie dürfen sich Ausflüge auf bis zu 105 Kilometer ausdehnen. Dann muss der Energiespeicher wieder für sieben Stunden an die Steckdose.

Optisch lehnt sich die 1.895 Millimeter lange, 680 Millimeter breite und 1.020 Millimeter hohe Monterey eng an die Super Cub von Honda an. Sie rollt auf 17 Zoll großen Speichenrädern die mit Reifen in den Dimensionen 70/90 vorn und 80/90 hinten bestückt sind. Die Verkleidung der konventionellen Telegabel integriert den runden LED-Scheinwerfer. Große Beinschilde – mit integrierter USB-Ladesteckdose und kleinen Staufächern – sorgen für Wetterschutz, die zweigeteilte Sitzbank verläuft waagrecht. Was nach Blech aussieht, ist Kunststoff. Zwei Federbeine stützen die Hinterradschwinge ab. Bei den Bremsen vertraut der Hersteller auf gute alte Trommelbremsen an beiden Rädern.

Halb so teuer wie das Original

In Sachen Ausstattung und Qualität bleibt die Monterey so wohl deutlich hinter dem Vorbild zurück. Das bleibt sie allerdings auch beim Preis. CSC verlangt für die Monterey 1.995 US-Dollar (rund 1.630 Euro). Das Honda-Original wird in den USA ab 3.749 Euro (rund 3.060 Euro) angeboten.

Fazit

Zugegeben, die CSC Monterey hat nicht den Charme einer echte Super Cub. Aber als stylisher City-Flitzer mit Elektroantrieb dürfte sie ihr Geld wert sein.