Emgo Technology ScrAmper Ukrainischer E-Scrambler

Das junge Team aus der Ukraine widmet sich seit rund drei Jahren dem Thema Elektromobilität auf zwei Rädern. Mit dem Razzo hat man bereits einen elektrisch angetriebenen Roller aufgebaut, mit dem Flywheel hat man einen E-Scooter im Programm. Die Motorradkundschaft versucht Emgo Technology mit der ScrAmper zu interessieren.

Premiere auf der EICMA

Die erste Auflage der ScrAmper entstand bereits 2020, jetzt schiebt das ukrainische Team eine komplett überarbeitete Variante an den Start, die ihre Publikumspremiere auf der EICMA in Mailand feiern soll. Geblieben ist lediglich der Scrambler-Ansatz, der bereits aus dem Namen ScrAmper – zusammengesetzt aus Scrambler und Ampere – herauszulesen ist. Entsprechend setzt die ScrAmper auf 17 Zoll große Speichenfelgen vorne und hinten, besohlt mit grobstolligen Pneus der Dimensionen 110/90 vorn und 130/80 hinten. Eine USD-Gabel führt das Vorderrad, das Zentralfederbein hinten ist direkt angelenkt. Hinter dem hoch aufbauenden Tank finden Fahrer und Beifahrer auf einer gestuften Bank Platz. Der breite und hohe Rohrlenker garantiert eine entspannte Sitzposition und sicheres Handling.

Nur im Bestfall 200 Kilometer Reichweite



Zwischen Aluschwinge und Lenkkopf spannt sich ein stählerner Gitterrohrrahmen auf. Der nimmt unten den Elektromotor und darüber das Batteriepaket auf. Der Elektromotor leistet in der Spitze 22 kW und ist mit einem Vierganggetriebe kombiniert. Der Endantrieb erfolgt über eine konventionelle Kette. Zur Batteriegröße machen die Entwickler keine Angaben, nennen aber eine mögliche Reichweite von 200 Kilometer – aber nur im Schleichtempo (45 km/h). Wer am Kabel zieht, muss schon nach 90 bis 110 Kilometer wieder an selbiges. Ein innovatives Kühlsystem soll für eine stabile Leistungsabgabe sorgen. Die Höchstgeschwindigkeit soll satte 135 km/h betragen. Mit dem integrierten Ladegerät soll der Akku in 1,5 Stunden per Schnelllader gefüllt sein. Auch tanken an der Haushaltssteckdose ist möglich. Gebremst wird per Scheibenbremsen an beiden Rädern. Zusätzlich lässt sich die Rekuperation des Elektromotors regulieren.

Emgo Technology



Die Serienfertigung der ScrAmper soll noch im Dezember 2021 anlaufen. 2022 sollen dann die ersten Modelle an die Kunden gehen. Wer möchte, kann sich schon ein ScrAmper gegen Anzahlung von umgerechnet rund 860 Euro reservieren. Einen Endpreis nennt Emgo technology noch nicht, die Vorgängerversion war ab rund 5.100 Euro zu haben.

Fazit

Mit einem Scrambler mit Elektroantrieb will der ukrainischer Hersteller Emgo Technology Motorradfahrer begeistern. Die ScrAmper ist einfach gestrickt, der Preis mit vermutlich rund 5.100 Euro absolut wettbewerbsfähig.