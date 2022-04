Flux Moto Primo Prototyp Elektro-Crosser mit 85 PS

Der Motocross-Sport hat ein großes Problem: Lärm. Ortsnahe Strecken sind heute stark vom Wohlwollen der Anwohner abhängig. Ansätze, leistungsstarke Motocross-Maschinen mit leisem Elektroantrieb zu bauen, gab es mit der Alta und gibt es mit der Varg von Stark. Neuer Spieler auf dem Feld: die Flux Moto aus Slowenien.

Flux Moto Primo

Die Primo ist derzeit eine fortgeschrittene Studie, die demnächst als Prototyp erste Testfahrten absolvieren soll. Das Konzept verfolgt den klassischen Ansatz für Chassis und Antrieb: Doppelschleifenrahmen aus Alu mit Aluschwinge und Öhlins-Bein und der USD-Gabel von KYB. Der Motor sitzt tief im Rahmen und gibt seine maximal 85 PS per Kette weiter und erzeugt bis zu 750 Nm Drehmoment am Rad. Die hohe Zahl entsteht durch die Untersetzung des Getriebes und des Endantriebs, der Motor selbst erzeugt deutlich weniger Drehmoment. Der Antrieb ist wassergekühlt, arbeitet per zweistufiger Untersetzung und soll 7,7 Kilogramm wiegen. Gespeist wird er von einem Wechselakku mit 6,7 kWh-Kapazität bei 400 Volt, Passivkühlung und 34 Kilogramm Gewicht. In unter einer Minute soll der Akku getauscht sein, was die klassische Chassis-Konstruktion ohne mittragenden Antrieb mitunter erklärt.

Smartes Krad

Sind wir ehrlich: 85 PS im Gelände braucht kein Mensch. Daher kann die Leistung der Flux per App an die jeweilige Strecke und Fahrer angepasst werden. Zusätzlich fungieren Primo und App als Telemetrie-System, das die Fahrt trackt und sich an die Fahrweise anpasst. Eine Diebstahlsicherung ist ebenfalls Teil der App.

Fazit

Die Flux Primo fährt noch nicht, sondern wird derzeit entwickelt. Die Leistungsdaten sind mit denen der furiosen Stark Varg zu vergleichen, auch wenn der Primo die technische Raffinesse der Stark auf den ersten Blick fehlt. Dafür punktet die Flux mit ihrem Wechselakku. Wann, wie und vor allem zu welchem Preis die Primo von Flux kommt, ist nicht bekannt.