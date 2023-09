In diesem Artikel:

Auf der Intermot in Köln im Oktober 2022 stand der Prototyp "Z EV" – allerdings nur für Medienvertreter und Fachpublikum und nur für 30 Minuten. Da sah es noch so aus: "Kommt, irgendwann". Doch wenige Wochen später, auf der EICMA 2022, zog Kawasaki gleich 2 Tücher von elektrischen Krafträdern und verkündete: Die "Z EV" und die "Ninja EV" kommen 2023. Auch nach Europa und nach Deutschland.

Tatsächlich noch im Jahr 2023 will Kawasaki die beiden batterieelektrischen Modelle der A1-Klasse ("125er") in den Handel bringen, voraussichtlich ab Oktober. Mitte September verkündete Kawasaki alle finalen Eckdaten – bis auf die Preise.

Als elektrische Spitzenleistung nennt Kawasaki für beide Modellvarianten Z e-1 und Ninja e-1 jeweils 9 kW (12 PS). Die Dauer-Nennleistung beträgt 5 kW (6,8 PS) und das maximale Drehmoment 40,5 Nm – ab der ersten Umdrehung des Elektromotors. Beschleunigt wird – elektronisch limitiert – bis 99 km/h. Damit passen Z e-1 und Ninja e-1 als Elektro-"125er" zur EU-Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie zur Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196.

Kawasaki mit 2 separaten, entnehmbaren Akku-Packs

Für Z e-1 und Ninja e-1 sind 2 separate Lithium-Ionen-Akku-Packs vorgesehen, jeweils 11,5 Kilogramm schwer und mit 1,5 kWh Kapazität (30 Ah/50 V). Damit ergeben sich 3 kWh Gesamtkapazität sowie 23 Kilogramm Gesamtgewicht der Batterie. Angeblich 3,7 Stunden dauert das Aufladen eines solchen Akku-Packs von 0 auf 100 Prozent an einer Standard-Steckdose. Entscheidender Praxisvorteil: Die Akkus sind entnehmbar und lassen sich einzeln leichter tragen. Geladen wird entweder per Ladegerät oder in einer optionalen Docking-Station.