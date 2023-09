Basismodell von Maeving ist die RM1. Ihr Radnabenmotor leistet maximal 6 PS bei einer Dauerleistung von 4 PS und 160 Nm Raddrehmoment. Strom erhält der Motor von einer Batterie mit 2 kWh Kapazität, optional liefert eine zweite Batterie gleichzeitig Strom. Mit einem Akku sind 65 Kilometer möglich, mit beiden Akkus sind es 130 Kilometer. Mit den 70 km/h Höchstgeschwindigkeit fällt die Maeving RM1 in die europäische Kategorie Leichtkrafträder (125er). Erforderlich ist also mindestens ein Führerschein der Klasse A1 ab 16 Jahren oder die Pkw-Führerscheinerweiterung B196 . Die Preise für die 70er-Version mit 111 Kilogramm starten regulär bei 7.895 Euro, der Zusatzakku kostet knapp 995 Euro. Im September 2023 gab Maeving 2.000 Euro Rabatt als Frühbücherbonus.

Maeving RM1-S mit 105 km/h

Ebenfalls als Leichtkraftrad zählt die Maeving RM1-S. Sie ist technisch eine RM1 mit stärkerem Motor und größerem Akku. Ob der Radnabenmotor der gleiche wie in der RM1 ist, ist nicht klar. Auf jeden Fall darf er in der S maximal 14 PS leisten und dauerhaft 9,5 PS. Damit soll die Maeving 105 km/h schnell werden können. Mehr Leistung benötigt mehr Strom: Maeving erhöht in der RM1-S die Kapazität des Akkus auf 2,6 kWh und verbaut ab Werk 2 Stück. Damit sollen 130 Kilometer Reichweite möglich sein. Ob der Motor ebenfalls 160 Nm leistet oder mehr, ist nicht bekannt. Die größeren Akkus erhöhen das Gewicht auf 130 Kilogramm, also in etwa auf das Gewicht der RM1 mit 2 Akkus. Der Preis startet wohl bei knapp unter 9.000 Euro