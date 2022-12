Rieju E-MR 2023 Geländefräse: 82 Elektro-PS bei 120 Kilo

Elektro lockt. Und zwar mit fast absurden Leistungsdaten in limitierten Motor-Segmenten. Rieju legt die Latte mit der E-MR hoch, besser: mit deren Spitzenleistung. Die Enduro hat maximal 60 Kilowatt oder 81,6 PS Leistung. Wahnsinn, und das bei nur 120 Kilogramm Gewicht. Zum Vergleich: Aktuelle Wettbewerbs-Enduros mit 450er-Viertakt-Einzylindermotoren haben circa 60 PS. Die wiegen mit 105 Kilogramm allerdings 15 Kilo weniger als die Rieju.

Rieju E-MR

Ein Gewichtstreiber der Rieju ist, wie bei allen batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV), die Batterie. Eine Kapazität gibt Rieju zwar nicht an, allerdings führt die E-MR 100 Kilometer Reichweite ins Feld. In Relation mit der Ladedauer von bis zu drei Stunden ergibt das eine ungefähre Kapazität von 6 bis 7 kWh. Der Motor selbst ist luftgekühlt und hat besagte 60 Kilowatt Spitzenleistung. Die Dauerleistung wird, ebenso wie das wichtige Drehmoment, nicht genannt, was keine konkrete Einschätzung der Motorperformance erlaubt.

Rieju E-MR mit konventionellem Chassis

Der Blick auf das Chassis erlaubt zwei Aussagen. Erstens: Der Stahlrahmen mit Schleife erklärt das vergleichsweise hohe Gewicht zusätzlich zum Akku. Zweitens: Die E-MR ist im Grunde ein konventionelles Motorrad, dem ein Elektroantrieb eingepflanzt wurde. Das Fahrwerk selbst baut Rieju mit einer KYB-Gabel mit 47er-Standrohren und 270 Millimeter Federweg und einem Federbein mit 121 Millimeter Federweg auf. Reifen: 90/90-21 vorn und 140/80-18 hinten, montiert auf Excel-Felgen. Mit groben Stollen suchen die nach Traktion, die Bremsanlage stammt von Nissin. Die Sitzhöhe liegt bei 935 Millimetern.

Verfügbarkeit und Preis der Rieju E-MR

Rieju stellte die E-MR im Rahmen der EICMA 2022 vor, ohne weitere Angaben über eine Verfügbarkeit oder einen Preis.

Fazit

Rieju stellte mit der E-MR eine elektrische Enduro mit 82 PS vor, die nur 120 Kilo bewegen müssen. 100 Kilometer Reichweite sollen möglich sein. Wann und zu welchem Preis die E-MR von Rieju kommt, ist nicht bekannt.