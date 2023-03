River Indie Elektroroller Elektrisches Multitool aus Indien

So muss ein Elektroroller sein. Moderne Technik, variabel, modular und vor allem praxisnah. Kein Chic-Chic oder Bling-Bling, sondern feine Lösungen alltäglicher Probleme, verpackt in eine schicke Retroschale. Das Besondere: aufsteckbares Koffersystem, 43 Liter Staufach, Zahnriemenantrieb und Gepäckkäfig für den Fußraum. Umgerechnet für 1.400 Euro.

Moderne Konstruktion

Die Zeiten rumpeliger, schwerer Radnabenmotoren in günstigen Rollern scheint endgültig vorbei. River konstruiert den Indie mit einem Mittelmotor unterhalb des Schwingenlagers. Das Hinterrad in 14 Zoll (35,56 cm) wird per Zahnriemen angetrieben. Der bürstenlose Motor leistet 9 PS Spitzenleistung und erzeugt 26 Nm, abrufbar über 3 Fahrmodi. Bis zu 90 km/h soll der Indie erreichen und mit 4 kWh Kapazität der Batterie bis zu 120 Kilometer weit kommen. Die Ladedauer von 5 Stunden von 0 auf 80 Prozent ist der einzige Kritikpunkt. Gesteuert und überwacht werden alle Funktionen über einen Bildschirm mit 6 Zoll (15,24 cm) Diagonale, die Beleuchtung rundum erfolgt über LED. Das Cockpit hat keine Connectivity, dafür ist eine Smartphone-Halterung ab Werk vorhanden.

Stahl und Alu

Der Hauptrahmen des River Indie ist aus Stahlrohren geformt, die Schwinge aus Aluminium. Stereodämpfer hinten und eine Telegabel vorn stellen das Fahrwerk, die Reifendimensionen lauten 120/70-14. Das CBS verbindet beide Scheibenbremsen. Als Sitzhöhe gibt River niedrige 770 Millimeter an, rangiert wird per elektrischer Kraft, bewegt werden 135 Kilogramm. Interessant und skurril: Mit 165 Millimeter Bodenfreiheit darf der Indie Wasser in einer Tiefe von 300 Millimeter durchfahren. Wohl ein wesentlicher Einsatzfaktor in Indien.

Lobenswert: Praktische Ausstattung

Außergewöhnlich wird das Konzept hinter dem River Indie durch die vielen Möglichkeiten, Gepäck zu transportieren. Ab Werk sind am Heck zwei Rohrrahmen montiert, auf die je ein Schalenkoffer gesteckt wird. Optional noch ein Topcase auf einem nachrüstbaren Träger. Insgesamt können 108 Liter Stauraum am River Indie genutzt werden.

Die breite Fußplatte (50 cm) verfügt über ein Haltesystem für einen nachrüstbaren Käfig zum Transport etwas sperrigerer Dinge. Die Füße ruhen dann auf ausklappbaren Fußrasten.

1.400 Euro in Indien

Noch ist der River Indie nicht in Produktion, aktuell kann er vorbestellt werden. 3 Farben stehen zur Wahl, plus die zusätzlichen Koffer und Halter. Startpreis in Indien ist umgerechnet 1.400 Euro. Interessant wäre, den Indie in Europa zu sehen, da er ein elektrisches Multitool darstellt, mit toller Technik. Und als "125er" würde ihm ein kombiniertes Bremssystem (CBS) für eine EU-Zulassung genügen.

Fazit

Das indische Start-up River zeigt mit dem neuen Indie einen technisch und funktional großartigen Elektroroller. Ab Werk mit Kofferhaltern und dafür ausgelegt, selbst den Fußraum zum Transport zu benutzen. Der Mittelmotor mit 9 PS treibt per Zahnriemen das 14-Zoll-Rad an. 4 kWh Kapazität reichen angeblich für 120 Kilometer. Der Preis in Indien beträgt umgerechnet 1.400 Euro.