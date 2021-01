Sondors E-Bike E-Motorrad vom Fahrradhersteller

Sondors aus Malibu in Kalifornien baut und vertreibt bislang nur Fahrräder mit elektrischen Hilfsmotoren. Das Portfolio reicht von Kinderbikes bis zu Fat-Bikes mit E-Antrieb für Erwachsene.

Sondors E-Bike

2021 will Sondors in den Motorradmarkt einsteigen – natürlich mit einem Elektromotorrad. Premiere soll das erste Sondors E-Bike ohne Pedale am 14. Januar 2021 auf Facebook feiern. Bislang gibt es nur einen Teaser, der auf ein kleines Motorrad für den urbanen Einsatz hindeutet. Der E-Motor scheint als Nabenmotor im Hinterrad zu sitzen. Die Schwinge mit Oberzügen stützt sich über ein Zentralfederbein ab. Die Tank-Sitzbank-Linie endet in einem schmalen LED-Rücklicht mittig über dem Hinterrad. Vor der Gabel des Naked Bikes sitzt ein klassischer Rundscheinwerfer. Viel mehr ist bislang nicht zu erkennen.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 2331 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins. mehr lesen

Fazit

Mit Sondors wagt sich ein weiterer Player in den E-Motorrad-Markt. Das kommende E-Bike des Fahrradherstellers ist für den Stadtverkehr konzipiert. Irre Fahrdynamik oder Reichweiten sind nicht zu erwarten.