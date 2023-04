Elektro-Motorräder von Sondors Metacycle und Metabeast aus den USA

Die Modellpalette des Herstellers aus Malibu, Kalifornien, umfasste bislang nur Fahrräder mit elektrischen Hilfsmotoren – das Portfolio reicht von Kinderbikes bis zu Fat-Bikes mit E-Antrieb für Erwachsene. Seit 2021 steigt Sondors mit Elektro-Motorrädern ein. Zuerst wurde das Naked Bike Metacycle präsentiert, im April 2023 folgte das Enduro-Konzept Metabeast mitsamt Modellvariante Metabeast X.

55 Kilo Elektro-Enduro: Sondors Metabeast

Noch handelt es sich bei der Elektro-Enduro Metabeast um ein Konzept, von dem es immerhin schon ziemlich realistische virtuelle Abbildungen gibt. Mit nahtlosem Aluminium-Rahmen, Upside-down-Gabel und maximal 6 kW (circa 8 PS) starkem Elektro-Antrieb samt Kettenantrieb zum grobstolligen Hinterrad. Als Topspeed nennt Sondors 50 mph, das entspricht 80 km/h. Nur 55 Kilogramm soll die Metabeast wiegen. Allerdings drückt das ultraleichte Gewicht auf Akkugröße und Reichweite: Schon nach 44 Meilen, 70 Kilometern, muss nachgeladen werden.

Stärkere Modellvariante Metabeast X

Mit bis zu 18 kW (knapp 25 PS) Elektro-Power soll die Modellvariante Metabeast X immerhin auf bis zu 120 km/h (75 mph) beschleunigen. Ihr größeres Akku-Pack erlaubt bis zu 125 Kilometer (78 Meilen) Reichweite. Logischerweise ist diese stärkere und schnellere X-Variante nicht ganz so leicht: 90 Kilogramm soll die Metabeast X wiegen.

Sondors Metabeast ab Oktober 2023 ab 4.500 Dollar

Ab Oktober 2023 will Sondors die Metabeast-Modelle ausliefern. Vorbestellt werden können sie bereits, allerdings zunächst nur in den USA. Ab 4.500 Dollar wird die Metabeast angeboten, ab 8.000 Dollar die Metabeast X, jeweils ohne Nebenkosten und Steuern.

Sondors Metacycle seit 2021 angekündigt

Das seit 2021 von Sondors angekündigte Naked Bike Metacycle fällt mit seinen 130 km/h Spitze und einer Nennleistung von 8 kW (rund 11 PS) ebenfalls in die Klasse der Leichtkrafträder und dürfte demnach in Europa mit dem A1-Führerschein bewegt werden. Die kurzfristige Höchstleistung des Radnabenmotors gibt Sondors mit 14,5 kW, umgerechnet 20 PS an. Nominal liegt das maximale Drehmoment laut Hersteller bei 108 Nm, vorübergehend kann ein Spitzenwert von 176 Nm erreicht werden. Der 4 kWh große Akku ist austauschbar und soll für eine Reichweite von 130 Kilometer sorgen. Die Ladezeit beträgt wohl um die 4 Stunden, ein 110V AC-Ladegerät soll im Lieferumfang enthalten sein.

Das Sondors Metacycle bringt angeblich nur 90 Kilogramm auf die Waage. Das ist nicht nur dem Aluminium-Rahmen zu verdanken, sondern vor allem der Tatsache, dass dieses Elektro-Motorrad nahezu komplett aus Aluminium besteht. Gebremst wird vorn und hinten jeweils mit einer einzelnen Scheibenbremse von Bybre. Beide Bremsen betätigt der Fahrer über die Handhebel am Lenker. Für die Dämpfung sorgt vorne eine USD-Gabel von WP, hinten ein Zentralfederbein. Die Sitzhöhe beträgt 80 Zentimeter.

Sondors Metacycle ab 5.000 Dollar

Für die Beleuchtung greift Sondors in die LED-Kiste, der runde Scheinwerfer an der Front ist zusätzlich zum Abblend- und Fernlicht auch mit einem Tagfahrlicht ausgestattet. Zwischen Sitz und Lenker bietet das Sondors E-Motorrad ein Fach, in das ein Smartphone passt und kabellos geladen werden kann.

In den USA kann das Metacycle seit 2021 vorbestellt werden. Der Kaufpreis lag zunächst bei 5.000 Dollar, wobei Steuern und Versand noch hinzukommen. Das Sondors Metacycle gibt es in Schwarz, Weiß und Silber. Ob der kalifornische Hersteller auch einen Vertrieb in Europa plant, ist nicht bekannt.

Fazit

Mit Sondors wagt sich ein weiterer Player in den Elektro-Motorrad-Markt. Metacycle, das seit 2021 angekündigte erste Elektro-Motorrad des kalifornischen Fahrradherstellers, ist für den Stadtverkehr konzipiert. Mit über 100 Kilometer Reichweite und 130 km/h Topspeed wären Überlandfahrten und kurze Autobahnetappen aber auch kein Problem. Im April 2023 legte Sondors nach und präsentierte die ultraleichten Enduro-Konzepte Metabeast und Metabeast X, ebenfalls mit elektrischen Antrieben. Wann Sondors wirklich mit den Auslieferungen beginnt, und ob ein Vertrieb in Europa geplant ist, bleibt weiter abzuwarten.