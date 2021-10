Zero SR/F Umbau Krasse Kiste vom Kaffeekocher

Man muss schon sehr tief in zwei Szenen unterwegs sein, um bei den Namen Thor Drake und Tinker Hatfield gleich zu wissen um wen es geht. Thor Drake ist ein erfolgreicher Barista mit einem Hang zu großartigen Custombikes. Tinker Hatfield ist der legendäre Designer der Air Jordans von Nike. Die außergewöhnliche Gestalt des gemeinsam entworfenen Umbaus einer Zero SR/F verwundert daher nicht.

Zero SR/F Custombike

Aus Sicht eines Customizers ist ein Elektromotorrad eine dankbare Sache. Wer die Finger von den stromführenden Teilen lässt, hat freie Hand. Vorteil: Es müssten keine Lösungen für Benzintank, Gemischbildung und Abgasführung gefunden werden. Entsprechend können Thor und Tinker – klingt nach einer neuen Serie von Disney – an der Zero SR/F von 2020 frei walten und gestalten. Trotz dieser Freiheit halten die beiden sich sklavisch an die Grundformen der Zero und formen die Plastikkarosse aus poliertem und genietetem Aluminium nach. Die originale zweigeteilte Sitzbank weicht einer neue gestalten einteiligen Variante, deren Lederbezug von einem Maler handbemalt wurde. Abgerundet wird der auffällig Umbau mit einem neuen Fahrwerk von Öhlins und in Mintgrün gehaltenen Felgen.

Custombike in Auktion

Die Zero wird zugunsten der Friends of Columbia bei Bonhams versteigert. Es ist kein Mindestpreis ausgerufen und Bonhams gibt keine Schätzung ab. Da eine neue Zero SR/F bereits knapp 21.000 Euro kostet und Schuhe von Tinker Hatfield schon mal für 40.000 Euro pro Paar weggehen, ist bei der Zero fast alles möglich.

Fazit

Skurril genug. Dieses Attribut reicht dem Chronisten ein Motorrad oder Custombike auf MOTORRAD Online zu bringen. Thor und Tinkers Zero ist ein wilder Mix aus Stilen, Farben und Formen und damit einzigartig. Wer mag, kann die Zero bei Bonhams ersteigern.