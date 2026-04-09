007-Bond-Game: Flammenwerfende Triumph TF 250-X – Game-Release am 27. Mai 2026

Triumph Motorcycles ist offizieller Motorradpartner für das neue James-Bond-Videospiel "007 First Light". Das teilte Triumph Motorrad Deutschland am 9. April 2026 in einer Pressemitteilung mit. Im Spiel setzt sich der Agent auf ein Triumph Motocross-Bike – konkret auf eine Triumph TF 250-X – und nutzt es als Teil der Action.

Triumph TF 250-X mit Flammenwerfer Laut Pressemitteilung handelt es sich im Spielverlauf um ein "einzigartiges" TF-250-X-Motocross-Bike, das Bond im legendären Entwicklungslabor von "Q" findet. Besonderheit der im Game gezeigten Maschine: Sie ist mit einem Flammenwerfer ausgerüstet. Dieses "Gimmick" ist im Laufe des Gameplays aktivierbar und einsetzbar. Zu sehen ist der Flammenwerfer laut Triumph auch im offiziellen Game-Trailer.

"007 First Light" ist eine Entwicklung von IO Interactive (u. a. "Hitman"-Reihe). Das Spiel erzählt nach Angaben von Triumph die Origin-Story von 007 und soll Spielern ermöglichen, prägende Ereignisse aus Bonds Werdegang zum MI6-Agenten zu erleben. Triumph beschreibt das Spiel als Third-Person-Action-Adventure, das Stealth- und Action-Mechaniken kombiniert.

007 First Light – Game-Release am 27. Mai 2026 Der Spiel-Titel 007 First Light erscheint laut Pressemitteilung am 27. Mai 2026 und ist bereits über IO Interactive vorbestellbar. In der Story übernehmen Spieler die Rolle eines 26-jährigen Bond, der als "vielversprechender, mitunter rebellischer Aircrewman der Royal Navy" vom MI6 rekrutiert wird. Die Spieler sollen weltweit unterwegs sein und selbst entscheiden, wie sie Herausforderungen lösen – "mit roher Gewalt, listiger Raffinesse oder charmantem Witz".

Triumph war bereits mehrmals im Bond-Universum präsent: Im 25. Bond-Film "No Time To Die" fuhr 007 in der Eröffnungssequenz mit einer Triumph Scrambler 1200 XE spektakulär durch Matera (Italien). Außerdem nennt Triumph drei bereits ausverkaufte limitierte Bond-Sondermodelle sowie eine 007 x Triumph-Bekleidungskollektion als weitere Ergebnisse der Zusammenarbeit.