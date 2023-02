CF Moto 800 MT 2023 Explore Edition mit Vollausstattung und Radar

Mit dem chinesischen Motorradhersteller CF Moto unterhält KTM seit 2017 ein Joint-Venture, an dem die Österreicher 49 Prozent der Anteile halten. Seit 2020 fertigt CF Moto Motoren und Modelle rund um die Reihenzweizylinder der Baureihen 790 und 890 von KTM. Bei Vertrieb und Händlernetz kooperieren die beiden Hersteller ebenfalls. Bisheriges Topmodell von CF Moto ist die Reiseenduro 800 MT mit erstaunlich umfangreicher Vollausstattung.

CF Moto 800 MT Explore Edition ab 2023

Neueste Modellvariante der Reiseenduro CF Moto 800 MT ist die im Februar 2023 präsentierte Explore Edition. Deren nochmals erweiterte Ausstattung und Funktionsumfänge machen sie zu einer der am besten bestückten Reiseenduros. Nicht nur, aber erst recht für diese Hubraum- und Preisklasse. Technisches Highlight der Explore Edition ist das Totwinkel-Warnsystem mit Radarsensoren im Heckbereich, das Spurwechsel sicherer machen soll. Außerdem bekommt sie ein noch größeres TFT-Farbdisplay mit 8 statt 7 Zoll Diagonale und Touchscreen. Ebenfalls integriert sind Sprachsteuerung, Bluetooth-Connectivity mitsamt Pfeilnavigation sowie weitere Multimedia-Funktionen. Die Abstimmung der Schlupfregelung wurde laut CF Moto optimiert, dazu wird die Explore Edition mit Enduro-Erstbereifung von Michelin statt von Maxxis ausgeliefert. Ob und gegebenenfalls wann die neue Explore Edition nach Europa und nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.

Umfangreiche Ausstattung

Die bereits Mitte 2021 in China vorgestellte CF Moto 800 MT ist eine waschechte Reiseenduro und damit quasi das Schwestermodell der KTM 790 Adventure. Fürs Design mischte CF Moto offenbar Stilelemente der Triumph Tiger 900 und der Honda Africa Twin. Die Sitzhöhe auf der komfortabel erscheinenden, gestuften 2-Personen-Bank liegt bei 825 Millimeter, der 19 Liter große Tank verspricht viel Reichweite, und die Verkleidung mit höhenvariablem Schild viel Wind- und Wetterschutz.

Reiseenduro mit KTM-Herz

Der modern konstruierte 790er LC8c-Twin von KTM wandert mechanisch nahezu unverändert in den Stahlrohrrahmen der CF Moto. Allerdings bekommt er hierfür andere Abstimmungen verpasst: Je nach Ausführung stehen hier 91 bis 95 PS (67 bis 70 kW) sowie 75 bis 77 Nm bereit, mit denen die Mittelklasse-Enduro auf bis zu 195 km/h beschleunigt werden kann. Zur weiteren Ausstattung zählen Drahtspeichenräder mit Schlauchlosreifen und den Reifenformaten 110/80-19 vorn sowie 150/70-17 hinten. Die 320er-Doppelscheibenbremse vorn mit radial angeschraubten Vierkolbenzangen sowie die 260er-Scheibenbremse hinten mit Zweikolbenzange werden von Brembo-Tochter J.Juan zugeliefert.

231 Kilogramm fahrbereit

Zur Grundausstattung gehören außerdem ein Hauptständer, eine voll einstellbare 43er-USD-Gabel von KYB mit 160 Millimeter Federweg und tief angesetzter Vorderradabdeckung, ein voll einstellbares KYB-Federbein hinten mit 150 Millimeter Federweg und ein Aluminium-Motorschutz. Seitenkoffer und Topcase aus Aluminium werden mitsamt Trägersystem als Originalzubehör angeboten. Das Gewicht der CF Moto 800 MT wird mit 231 Kilogramm angegeben, fahrbereit, mit Sprit im Tank. Bestückt mit dem kompletten Gepäcksystem werden daraus 248 Kilogramm. Die Bodenfreiheit beträgt 19 Zentimeter.

Top-Elektronik

Elektronisch bietet die CF Moto 800 MT ebenfalls reichlich Ausstattung. Ausgerüstet mit einem Sechsachsen-Sensor von Bosch stehen unter anderem ABS und Schlupfregelung zur Verfügung, sogar schräglagenoptimiert. Da der Reihenzweizylinder per Ride-by-Wire angesteuert wird, stehen zudem mehrere Fahrmodi bereit. Ebenfalls mit an Bord sind, je nach Modellvariante: Quickshifter, Tempomat, Griffheizung, Sitzheizung, Reifendruckanzeige, Funkschlüsselsystem, Fernlichtautomatik sowie LED-Zusatzscheinwerfer, eine 12-Volt- und eine USB-Steckdose. Neben der Touring-Variante mit den Drahtspeichenrädern gibt es die 800 MT Sport mit Aluminium-Gussrädern in den gleichen Dimensionen.

CF Moto 800 MT ab 9.990 Euro

Ab 9.990 Euro gibt es die CF Moto 800 MT Sport, ab 11.990 Euro die 800 MT Touring (Preise für Deutschland, Stand Februar 2023). Ein Euro-Preis für die neue Explore Edition ist noch nicht bekannt.

Fazit

Ab 9.990 Euro wird in Deutschland die Reiseenduro 800 MT vom chinesischen KTM-Partner CF Moto angeboten. Mit dem von KTM entwickelten 790er-Twin, rund 95 PS – und mit erstaunlich umfangreicher Ausstattung. Zu den beiden bereits verfügbaren Modellvarianten Sport und Touring könnte demnächst die noch besser und noch moderner ausgestattete Explore Edition kommen, die im Februar 2023 zunächst für China präsentiert wurde. Die Explore Edition bekommt unter anderem ein Totwinkel-Warnsystem mit Radarsensoren und ein 8-Zoll-Farbdisplay mit Touchscreen.