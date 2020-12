CF Moto MT800 Erlkönig China-Adventure-Bike mit KTM-Twin

CF Moto ist in China Vertriebs- und Produktionspartner von KTM. Jetzt bringen die Chinesen mit der MT800 ihre eigene Variante einer Reiseenduro rund um den 790er-Twin der Österreicher.

Mit dem chinesischen Motorradhersteller CF Moto unterhält KTM seit 2017 ein Joint-Venture, an dem die Österreicher 49 Prozent der Anteile halten. Seit diesem Herbst fertigen die Chinesen für die Österreicher Modelle rund um die Reihenzweizylinder mit 790 und 890 cm³ Hubraum.

Reiseenduro mit KTM-Herz

Wie im Netz aufgetauchte Erlkönigbilder zeigen, arbeiten die Chinesen aber auch an einem eigenen Modell rund um den 790er-Reihenzweizylinder von KTM. Jetzt zusätzlich aufgetauchte Bilder zur Designpatentanmeldung bestätigen das Modell.

Die CF Moto MT800 getaufte Reiseenduro ist damit quasi das Schwestermodell zu KTM 790 Adventure. Beim Design mischt die CF Moto Elemente der Triumph Tiger 900 und der Honda Africa Twin. Die Sitzposition auf der gestuften Bank wirkt niedrig, der große Tank verspricht viel Reichweite und die große Verkleidung viel Wind- und Wetterschutz. Zu erwarten ist auch ein TFT-Display im Cockpit, das umfangreiche Vernetzungsoptionen bietet.

Umfangreiche Ausstattung

Wenn der 790er Twin unverändert in die CF Moto wandert, stehen auch hier 95 PS und 88 Nm Drehmoment bereit. Vermutlich erhält der Zweizylinder aber für die CF Moto eine neue Abstimmung. Zur weiteren Ausstattung des Prototyps zählen Speichenfelgen mit Schlauchlosreifen – vorne in 19 und hinten in 17 Zoll -, Doppelscheibenbremsanlage vorn, ein Hauptständer, eine USD-Gabel mit tief angesetztem Kotflügel, ein Motorschutz sowie Seitenkoffer und ein Top-Case. Es wurde aber auch Erlkönige mit Gußfelgen erwischt. Eventuell fahren die Chinesen hier wie der Wettbewerb zweigleisig.

Der erwischte Prototyp wirkt bereits sehr seriennah, entsprechend ist mit einem Debüt des Serienmodells schon im Frühjahr 2021 zu rechnen. CF Moto ist als Marke auch in Deutschland vertreten. Ob es die MT800 auch ins hiesige Angebot schafft bleibt abzuwarten.

Fazit

Die Partnerschaften der europäischen mit chinesischen Herstellern tragen immer mehr Früchte. Noch sind viele der daraus entstehenden Motorräder nur in China oder Asien zu haben. Man darf aber gespannt sein, wann die Chinesen den europäischen Markt aufrollen werden.