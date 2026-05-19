Das perfekte Adventure-Bike: KTM 390 Adventure R im Adventure Master Test

Wo bitte geht’s in die nächste Wüste? Die KTM 390 Adventure R schreit schon im Stand ihre eigentliche Bestimmung so laut heraus, dass jeder Zweifel unangebracht wäre – dieses Bike will in den Dreck.

Alltags- und Komfortqualitäten Bevor es dahin darf, muss es aber noch zeigen, welche Alltags- und Komfortqualitäten in ihm stecken. Und das sind eine ganze Menge.

Beispiel Sitzbank: Dem schmalen Möbel traut man auf den ersten Blick nicht viel Komfort zu. Es gibt sich aber selbst bei ausgedehnteren Etappen keine Blöße, zumindest wenn es kurvig bleibt. Auf der Landstraße mit leichten Fahrer-Positionswechseln erweist sich die KTM 390 Adventure R als fröhlicher Kurvenwedler, braucht nur wenig Kraft, um auf die gewünschte Linie abzubiegen.