Bobber für 6.100 Euro: Letbe Punk nach Triumph-Vorbild für die A2-Klasse

Im Jahr 2022 gründete die chinesische Haojin-Gruppe die betont junge neue Motorradmarke Letbe. Seit Januar 2026 gibt es einen offiziellen Letbe-Importeur für Deutschland, Österreich und die Schweiz: FK Motors Europe mit Firmensitz im norddeutschen Schneverdingen.

Letbe Punk als 500er-Bobber für die A2-Klasse Eines der attraktivsten Modelle im Sortiment ist die Letbe Punk. Hierbei handelt es sich um einen trendigen Bobber nach renommierten Vorbildern – wohl vor allem von Triumph. Dementsprechend hat auch die Letbe Punk einen scheinbar freischwebenden Solo-Sattel als herausragendes Merkmal.

Kreuzspeichenräder und Doppelscheibenbremse Ebenfalls Bobber-typisch sind die Reifenformate der Letbe Punk, nämlich 130/90-16 vorn sowie 150/80-16 hinten – hier sogar in Kombination mit schlauchlosen Kreuzspeichenrädern. Zudem hat die Letbe Punk eine Doppelscheibenbremse vorn, und die Upside-down-Telegabel ist angeblich sogar einstellbar.

Reihenzweizylinder mit 500 Kubik und 44 PS Ein wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor mit 500 Kubik treibt die Letbe Punk an, nach Herstellerangaben mit Benzineinspritzung von Bosch und maximal 44 PS (32 kW) bei 6.500/min. Damit fügt dieser Bobber sich locker in die europäische A2-Klasse (bis 48 PS) ein. Zeitgemäße Zusatzinformationen sind "Euro 5+" sowie "6-Gang-Getriebe".

Technische Daten und Ausstattung Weitere Ausstattungsmerkmale der Letbe Punk sind LED-Leuchten, das obligatorische ABS, dazu eine Schlupfregelung (TCS), ein Funkschlüssel-System ("Keyless") und ein kleines, rundes TFT-Display. Mit gefülltem Benzintank (16,2 Liter) wiegt der A2-Bobber angeblich 220 Kilogramm. Leicht zugänglich erscheinen die genannten 72 Zentimeter Sitzhöhe.

Letbe Punk – Verfügbarkeit, Farben und Preis in Deutschland Ab Mai 2026 ist die Letbe Punk hierzulande erhältlich, in Deutschland kostet sie 6.100 Euro (zuzüglich 249 Euro Liefernebenkosten). Zur Auswahl stehen 3 mehrfarbige Varianten (siehe oben in der Bildergalerie).