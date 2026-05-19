Honda 100-mal größer als BMW: 20,7 Millionen Bikes vs. 202.000 Motorräder

BMW verschickt jährlich eine Pressemitteilung und präsentiert – zu Recht stolz – die jährlichen Absatzzahlen für Motorräder. 2025 verkaufte BMW demnach 202.563 Bikes. Grob 66.000 davon mit dem Namen R 1300 GS oder GS Adventure.

Würde Honda pro 200.000 verkauften Bikes eine Pressemitteilung verschicken, kämen jährlich gut 100 in der Redaktion an.

Korrekt gelesen: Honda war 2025 nach Absatzzahlen 100-mal größer als BMW Motorrad.

In Zahlen: Honda zählte 2025 die Rekordzahl von 20,7 Millionen verkaufter Motorräder und Roller und ist damit, wie seit 52 Jahren, weltweit der größte Motorradhersteller.

Europa nur noch Premium Wobei BMW mit den knapp über 200.000 verkauften Motorrädern im Jahr 2025 keineswegs zu den kleinen europäischen Herstellern zählt. Sondern mit der KTM-Gruppe zu den größten. Und trotzdem spielen diese Marken von den Stückzahlen her global keine große Rolle. Laut motorcyclesdata.com liegen beide Marken im weltweiten Ranking nur auf den Plätzen 32 und 33, wobei BMW sogar 2 Plätze zum Jahr 2024 verlor.

Trotzdem sind die Premiummarken wichtig für den globalen Markt. Denn wer es sich leisten kann, kauft. Und wer sich keine BMW oder KTM leisten kann, träumt.

11 x China in den Top 25 der Welt Dafür 11 Hersteller aus China tummeln sich in den Top 25, zudem die 4 großen Marken aus Japan, ebenso die 4 großen Marken aus Indien sowie 2 Hersteller aus Mexico und Taiwan und je ein Hersteller aus Italien und Vietnam.

Und der Hersteller aus Italien ist keine einzelne Marke, sondern der Multimarkenkonzern Piaggio, der 2025 knapp über 265.000 Einheiten der Marken Piaggio, Vespa, Aprilia und Moto Guzzi verkaufte.

Die 10 größten Hersteller der Welt Platz 10: Niu Technologies Erst seit gut 4 Jahren fahren Zweiräder von Niu elektrisch durch die Welt. 2025 kamen 1,12 Millionen Stück hinzu. Nicht nur fährt Niu damit unter die Top 10 der Welt, sondern zählt auch zu einem der 11 Hersteller aus China, die die größte Zahl an Motorrädern oder Roller herstellen.

Wer sich nun wundert, wo all die Niu-Scooter in Deutschland denn sind: 98 Prozent der 1,12 Millionen verkauft Niu auf dem Heimatmarkt China.

Platz 9: Royal Enfield Royal Enfield wächst seit gut 3 Jahren rasant. 2025 um satte 26,7 Prozent auf 1,18 Millionen Bikes. Wer noch länger zurückblickt, sieht seit 2012 ein Wachstum von 113.000 Stück. Wobei der Hauptabsatz insbesondere auf das Konto der erfolgreichen 350er-Modelle in Indien geht. International legte Royal Enfield im Verhältnis ebenfalls stark zu: + 46 % im Jahr 2025. Damit zählt der Hersteller zu den größten 4 aus Indien.

In Deutschland schrumpfte Royal Enfield 2025 nach Neuzulassungen um 29,2 Prozent auf 2.172 Einheiten.

Platz 8: Italika Zwar nahm Italika 2025 etwas ab, dennoch standen am symbolischen 31. Dezember 2025 knapp 1,3 Millionen Motorräder auf der Haben-Seite. Seit 21 Jahren beherrscht Italika den Markt in Mexico und wächst in anderen Ländern Südamerikas rasant.

Trotzdem: 98 Prozent aller Italika kommen in Mexico auf die Straße. Übrigens: Durch die große Marktmacht Italikas und 2 großen Werke in Mexiko gingen Hersteller wie Hero oder Benelli kürzlich Partnerschaften mit Italika ein: Die Marken lassen die Bikes bei Italika bauen.

Platz 7: Suzuki Gute Nachrichten für Suzuki: Zwar strauchelt die Marke in Deutschland und Europa stark und verlor zuletzt massiv an Marktanteilen – trotz der teils besten Bikes ihrer Klassen – doch weltweit glänzt die Marke mit Wachstum und verkaufte 2025 gut 2,2 Millionen Motorräder. Das bedeutet nicht nur Platz 7 im globalen Ranking, sondern wohl das beste Jahr der Firmengeschichte.

Gerade Indien und Südamerika zählen mit 9,9 und 25,1 Prozent zu Suzukis Wachstumsmärkten.

Platz 6: Bajaj Auto Bajaj dürfte mittlerweile ein Begriff in Europa sein. Indirekt als Hersteller, direkt als neuer Herr in Mattighofen. Denn 2025 übernahm Bajaj die Mehrheit an KTM. Zuvor baute Bajaj bereits die 125er und 390er-Modelle für die KTM-Gruppe.

Nebenbei baute der indische Hersteller noch 3,25 Millionen weitere Motorräder, was allerdings einen Rückgang um gut 10 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023 darstellt und Bajaj somit vom einstigen Platz 4 im weltweiten Ranking auf Platz 7 rutscht.

Doch über Spanien dringt Bajaj langsam direkt nach Europa vor, siehe die Pulsar NS 400 in der Bildergalerie:

Platz 5: Yadea Interessant: Yadea stellt ausnahmslos Elektroroller und Elektromotorräder her. Im Portfolio findet sich kein Verbrenner. So gesehen ist Yadea der größte Hersteller elektrischer Zweiräder dieser Welt. Einst mit über 6 Millionen noch auf Platz 2 hinter Honda, 2025 nach einem Wachstum um 13,3 Prozent mit 4,3 Millionen Stück auf Platz 5.

In Europa versucht Yadea über eine eigene Importgesellschaft langsam Fuß zu fassen. Dem Trend auf dem heimischen Markt China trotzend, wächst Yadea stark. Allerdings mit eigenen Werken in Südamerika und in anderen asiatischen Ländern.

Platz 4: TVS Motor Mit knappem Abstand liegt der indische Hersteller TVS Motor auf Platz 4: 4,5 Millionen TVS-Bikes kamen nach einem Wachstum von gut 17 Prozent 2025 neu auf die Straße, gut 3,8 Millionen davon auf dem heimischen Markt Indien.

Übrigens: TVS ist inzwischen der Mutterkonzern von Norton und baute zusammen mit BMW die Modellreihe G 310 und aktuell die neue 450er-Plattform, sowie die elektrische BMW CE 02. Seit 2024 versucht TVS ebenfalls selbstständig in Europa Fuß zu fassen und führt ein eigenes Entwicklungszentrum bei München.

Platz 3: Yamaha Auf dem 3. Platz der weltweit größten Motorradhersteller steht Yamaha mit 4,77 Millionen. Diese Zahl hat sich seit Jahren kaum verändert. Yamaha wächst also kaum, schrumpft sogar leicht, hält sich damit aber konstant in den Top 3.

Ob das im Kontext des schnellen Wachsens von TVS oder Yadea noch lange "gut geht" ist nicht klar. Nur: Mit einer Modelloffensive in Europa wird Yamaha eher nicht reagieren. Da sind die Chancen in Indien und China größer.

Platz 2: Hero Motor Auf Platz 2 der weltweit größten Motorradhersteller steht Hero Motor aus Indien: 6,1 Millionen Zweiräder wurden 2025 abgesetzt, was Hero gleichzeitig den Titel "größter indischer Motorradbauer" einbringt.

Noch hat Hero keine großen Ambitionen gezeigt, nach Europa zu kommen. Dafür schielt der Hersteller wohl scharf in Richtung Südamerika.

Platz 1: Honda Seit 52 Jahren sicher auf Platz 1: Honda. Beeindruckende 20,7 Millionen Zweiräder verkaufte Honda 2025 auf der ganzen Welt, was bedeutet: Jedes dritte verkaufte motorisierte Zweirad weltweit ist eines von Honda. Pro Tag verkauft Honda rechnerisch über 56.000 Motorräder. Das ist so ungefähr die Jahresproduktion von Ducati, die 2025 bei knapp 50.000 Bikes lag.