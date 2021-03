Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Edition 2021 17-Zöller und Einarmschwinge

2018 holte Ducati beim Pikes Peak den Titel – und zwar mit der Multistrada 1260. Carlin Dunne fuhr den Sieg mit einer Zeit von 9:59.102 Minuten ein. Bereits 2012 konnte er auf einer Multistrada 1200 mit 9:52,819 Minuten den Rekord in der Klasse "Heavyweight Motorcycle" einfahren. 2019 trat der US-Amerikaner auf einer Streetfighter V4 an – und verunglückte bei diesem Einsatz tödlich. Seitdem dürfen keine Motorräder mehr beim legendären Bergrennen starten.

Ducati setzt die Tradition aber fort und bringt die neue Multistrada V4 auch in einer Pikes Peak Edition. Das Sondermodell wurde zwar noch nicht vorgestellt, aus einem Zertifizierungs-Dokument bei der US-Umweltschutzbehörde geht aber hervor, dass es die Multi V4 in einer Pikes Peak-Ausführung geben wird und dass sie mit dem unveränderten V4 anrollt.

17-Zöller und Einarmschwinge

Auch wenn der V4 übernommen wird, scheint die Pikes Peak ganz spezielle technische Upgrades zu bekommen. Von italienischen Beobachtern wurde jetzt ein Prototyp der Multistrada V4 erwischt, der an der Front mit einem 17 Zoll großen Gussrad bestückt war und der sein 17-Zoll-Hinterrad an einer Einarmschwinge führt. Zudem zeigte der Prototyp eine weiter verstärke Bremsanlage am Vorderrad – für beides steht die Streetfighter V4 als Spender parat. In Summe scheint Ducati die mögliche Pikes Peak auf noch mehr Fahrdynamik für die Straße abzustimmen.

Multistrada V4 Pikes Peak für schätzungsweise 25.000 Euro

Der V4 leistet 170 PS bei 10.500/min und stellt 125 Nm maximales Drehmoment bei 8.750/min bereit. 1.158 cm³ Hubraum, ohne Desomdromik, dafür mit Ventilspiel-Kontrollintervallen von 60.000 Kilometern. Auf die Waage bringt die Basisvariante 243 Kilogramm Leergewicht. Preise starten bei 17.990 Euro für die Standard-Version, die V4 S kostet ab 20.990 Euro, die V4 S Sport ab 22.740 Euro. Da die Pikes Peak Edition der 1260er-Multi 4.600 Euro über dem Preis der S-Version lag und diese im Modelljahr 2021 um 1.000 Euro im Preis stieg, schätzen wir, dass die Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Edition um 25.000 Euro kosten wird.

Ducati Die Vorgängerin Multi 1260 in der Pikes Peak Edition u. a. mit Termignoni-Karbon-Schalldämpfer sowie Kotflügel, Seitenteile und Handschützer aus Karbon.

Fazit

Ducati scheint der neuen Multistrada V4 eine noch straßenorientiertere Version zur Seite stellen zu wollen. Diese könnte mit 17-Zoll-Fahrwerk und Einarmschwinge als Pikes Peak-Version kommen.