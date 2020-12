Fantic Caballero 2021 125er und 500er mit Euro 5

Wie schon die Schwestermodelle trägt auch die Fantic Caballero 125 den neu entwickelten Minarelli-Einzylinder-Viertaktmotor mit variabler Ventilsteuerung, Einspritzung und Rutschkupplung. Modifiziert wurden auch das Kühlpaket sowie die Auspuffanlage. In Summe erfüllt das neue Antriebspaket die Vorgaben der Euro 5.

Ein Update gab es auch für die Lenkerarmaturen, die die Schalter an beiden Seiten jetzt neu sortieren. Die neu geformte Sitzbank soll die Ergonomie sowie den Sitzkomfort verbessern. Mehr Schutz bei Regenfahren bietet der neu geformte Heckfender. Neu gezeichnet wurden die seitlichen Startnummerntafeln an den Modellen Scrambler und Flat Track.

Das Fantic Caballero 125er-Angebot umfasst drei Versionen: Scrambler, Flat Track und Deluxe. Die Preise für die Fantic Caballero 125 starten ab 5.290 Euro inklusive Liefernebenkosten.

500er Caballero in fünf Versionen

In der Fantic Caballero 500 heben eine neue Motorsteuerung, ein modifiziertes Kühlsystem sowie eine neue Abgasanlage den 450 cm³ großen Einzylinder über die Euro 5-Hürde. Eine angepasste Übersetzung macht den Single spritziger. Am Fahrwerk wurden keine Änderungen vorgenommen.

Fantic

Für mehr Bedienkomfort sorgen wie an der 125er neue Lenkerarmaturen mit neu sortierten Schaltern. Auch die 500er trägt den neuen Heckfender mit mehr Schutzwirkung sowie die neuen Seitendeckel für Scrambler und Flat Track.

Die Fantic Caballero 500 wird sogar in fünf Versionen offeriert: Scrambler, Flat Track, Rally, Deluxe und Anniversary. Die offroad orientiertere Rally 500-Version kommt mit einer einstellbaren 43er-Gabel und Aluminiumschwinge. Sie ist in den Farben Matte Sand und Army Green erhältlich. Die 500 Anniversary Edition-Version tritt in den Farben Rot oder Hellblau an.

Die 125er Caballeros starten ab 5.290 Euro inklusive Liefernebenkosten. Die 500er ist ab 6.790 Euro zu haben.

Fazit

Fantic hat seine Traditions-Baureihe dezent überarbeitet. Schön sind die Caballero-Modelle immer noch, aber auch nicht ganz günstig.