Honda CRF 450 R: Modellpflege für den Crosser

Triumph arbeitet weiter an der Aktualisierung seiner Modellpalette. Zum 1. Juni 2021 steht das Euro 5-Update für die Speed Twin an.

