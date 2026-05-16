Ducati Hypermotard 698 Mono Nera: Neues Supermoto-Modell ab Juni 2026

Die Ducati Hypermotard 698 Mono Nera trägt Schwarz mit roten Akzenten an Rahmen und Rädern in "Ducati Red". Serienmäßig montiert Ducati hier zwei schwarze Termignoni-Schalldämpfer mit roten Akzenten. Ebenfalls ab Werk dabei: das Ducati Quick Shift-System (DQS) für schnelles Hoch- und Runterschalten.

Einzylinder-Motor mit 77,5 PS dreht bis 10.250/min Der Superquadro Mono treibt die Ducati Hypermotard 698 Mono Nera an. Der leistungsstarke, straßenzugelassene Einzylinder stammt technisch vom Zweizylinder der 1299 Panigale ab. Zu den Merkmalen zählen ein 116-mm-Kolben, ein optimierter Brennraum, Titan-Einlassventile, Stahl-Auslassventile und die desmodromische Ventilsteuerung. Der Motor leistet straßenzugelassene 77,5 PS und dreht bis 10.250/min (Werksangaben).

151 Kilogramm leichte Supermoto Mit 151 Kilogramm (fahrbereit ohne Kraftstoff) bleibt die Ducati Hypermotard 698 Mono Nera leicht und kompakt. Dazu tragen ein Gitterrohrrahmen mit variablen Querschnitten, Gussräder und Bremsscheiben mit Aluminiuminnenringen bei. Am Heck arbeitet eine minimalistische Zweiarmschwinge, die über eine progressive Umlenkung mit einem voll einstellbaren Federbein verbunden ist.

Elektronikpaket mit Kurven-ABS und Slide-by-Brake Das Elektronikpaket umfasst ein Kurven-ABS mit Slide-by-Brake-Funktion, das kontrolliertes Driften auf der Rennstrecke ermöglicht. Hinzu kommen Systeme, die Ducati von der Panigale V4 ableitet:

Ducati Traction Control

Ducati Wheelie Control

Engine Brake Control

Ducati Power Launch

Ducati Quick Shift (DQS) up/down Die Ducati Wheelie Control ist speziell für die Rennstrecke abgestimmt. In der niedrigsten Stufe erlaubt sie kontrollierte Wheelies.

Optional: Racing-Abgasanlage mit +7 PS und Wheelie Assist Für den Rennstreckeneinsatz bietet Ducati eine spezielle Racing-Abgasanlage von Termignoni an. Sie soll 7 PS Leistungssteigerung bringen. Und der Wheelie Assist unterstützt durch gezielte Drehmomentregelung längere Wheelies.

Ducati Hypermotard 698 Mono Nera ab 13.990 Euro Ducati bietet umfangreiches Zubehör zur Individualisierung an, darunter gefräste Aluminiumteile, einen Aluminium-Kennzeichenhalter, Racing-Sitzbänke und -Fußrastenanlagen. Alle Optionen sowie passende Bekleidung sind im Konfigurator verfügbar. Dort finden Interessierte auch den Kalender für das Fahrertraining "DRE Road" und die Möglichkeit, Probefahrten bei Händlern zu buchen.

Technische Daten – Ducati Hypermotard 698 Mono Nera Motor: Superquadro Mono (Einzylinder)

Leistung: 77,5 PS

Max. Drehzahl: 10.250/min

Gewicht: 151 kg (fahrbereit ohne Kraftstoff)

Ausstattung (Serie): Ducati Quick Shift (DQS) up/down, homologierte Termignoni-Schalldämpfer, Elektronikpaket mit Kurven-ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Power Launch

optional (Rennstrecke): Termignoni-Racing-Abgasanlage (+7 PS) mit Wheelie Assist