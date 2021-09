Honda Transalp 750 Kleinere Honda Africa Twin kommt

Mittlerweile ist es ziemlich sicher, dass eine Honda Transalp 750 kommt. Bereits 2019 kamen im Vorfeld der Präsentation der aufgefrischten großen Honda CRF 1100 Africa Twin Gerüchte auf, dass Honda an einer neuen und schwächer motorisierten Mittelklasse-Reiseenduro arbeiten würde, die mit derzeit sehr beliebten Modellen wie beispielsweise Yamaha Ténéré 700 oder KTM 890 Adventure in Konkurrenz treten könnte.Neue Nahrung erhalten diese Gerüchte jetzt durch eine Patentanmeldung von Honda in den USA. Die Japaner haben sich für den US-Markt den Modellnamen Transalp neu schützen lassen. Die Eintragung stammt vom 12. Februar 2021 und gilt für Motorräder und entsprechende Teile. Die ursprünglichen Namensrechte an Transalp hatte Honda 2016 auslaufen lassen. Für den europäischen Markt hatte sich Honda Transalp bereits 2012 neu schützen lassen. In Australien erfolgte die Patentschutzverlängerung bereits 2017, in Japan in 2019.

Kleinerer Reihen-Twin für Honda Transalp 750

Honda Für eine neue Transalp 750 würde Honda wahrscheinlich dem alten V2-Motorenkozept abschwören. Wahrscheinlicher ist ein im Hubraum reduzierter Reihenzweizylinder aus der Africa Twin.

Für eine neue Transalp 750 würde Honda wahrscheinlich dem alten V2-Motorenkozept abschwören. Zu aufwändig und zu teuer. Im Gespräch war auch der 755 cm³-Parallel-Twin aus der NC 750 X, aber das ist eher unwahrscheinlich, da er sich weniger für den Offroad-Einsatz eignet. Wahrscheinlicher ist ein im Hubraum reduzierter Reihenzweizylinder aus der Africa Twin. Aus 800 bis 850 cm³ Hubraum stünden dann gesunde 75 bis 80 PS parat, die die neue Honda Transalp 750 auch konkurrenzfähig aufstellen würden ohne zu nah an die große Africa Twin heranzurücken. Zudem stünde DCT als Option bereit.

Honda Transalp 750 womöglich auf der EICMA

Befeuert werden die Gerüchte um eine neue Mittelklasse-Enduro übrigens zusätzlich von Kenji Morita, dem Projektleiter der Honda CRF 1100 L Africa Twin, der bestätigt haben soll, dass es in der Modellpalette des Herstellers eine zu große Lücke zwischen Adventure-Motorrädern mit 250/450 cm³ und 1.100 cm³ gibt. Eine neue Honda Transalp 750 könnte diese Lücke schließen. Möglicherweise wird sie schon im November 2021 auf der EICMA in Mailand vorgestellt.

Honda Honda Transalp XL 600 V.

Die Ur-Transalp wurde 1987 als 600er eingeführt, ab dem Jahr 2000 wurde der Hubraum auf 650 cm³ aufgestockt, ab 2007 wurde sie als XL 700 V angeboten. Die Produktion der Transalp endete 2012. In Japan gab es die Transalp eine Zeit lang auch als 400er.

Umfrage Welcher Enduro-Fahrertyp bist du? 5850 Mal abgestimmt Der Straßenfahrer Der Endurist Der Abenteurer mehr lesen

Fazit

Man darf gespannt, ob Honda tatsächlich an einer Honda Transalp 750 arbeitet. Im Prinzip müssen die Japaner aber nachlegen, wenn man im Bereich der Mittelklasse-Reiseenduros ein Wörtchen mitsprechen möchte ... Wir hätten jedenfalls nichts dagegen.