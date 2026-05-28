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Neue Nummer 1 bei den 125ern: Yamaha YZF-R 125 und weitere Top-Modelle für A1/B196

125er für A1 & B196 Neuzulassungen April 2026
Neue Nummer 1 bei den 125ern

Sehr starkes Frühjahr 2026 bei den 125ern: fast 50 Prozent plus. Wir zeigen die Top-Marken und die Top-Modelle – mit neuer Nummer 1.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.05.2026
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Yamaha YZF-R 125 (2026)
Foto: Yamaha Motor

Von Januar bis Ende April 2026 wurden insgesamt 7.771 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) neu in Deutschland zugelassen. Das waren 2.530 (48,3 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum.

Hintergrund für die schwachen Zahlen im letzten Jahr war die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025 mit dadurch bedingten Vorzieheffekten. Zur besseren Einordnung: 2024 waren es von Januar bis April noch knapp über 10.000 Leichtkraftrad-Neuzulassungen gewesen. Also geht der aktuelle Trend quasi zurück auf normales Niveau.

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