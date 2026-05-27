Nur 2.700 Euro: Zontes 125 X, neuer 125er-Roller - stark, günstig und sparsam für A1/B196

125er-Roller für die beliebten Fahrerlaubnisklassen A1 und B196 gibt es zuhauf. Schon etwas seltener sind Modelle, die die erlaubten 11 Kilowatt oder gerundeten 15 PS voll ausschöpfen. Und wohl einzigartig dürfte ein 125er-Roller sein, der 15 PS hat, in Europa zu haben ist – und unter 3.000 Euro kostet. Bühne frei für den Zontes 125 X.

Zontes 125 X – 15 PS und 400 Kilometer Reichweite Top-modern wirkt der Einzylinder-Motor des Zontes 125 X: Wasserkühlung, 4V-Technik, Einspritzung und natürlich Euro 5+. Ebenso auffällig ist die hohe Verdichtung des Motors von 12,5:1, Zontes holt laut technischen Daten viel raus.

Lohn der Mühen: 13 Nm bei 6.500/min und 15 PS (11 kW) bei 8.700/min. Wohl abgeregelte 99 km/h stehen als Höchstgeschwindigkeit auf dem Display, wenn die CVT-Automatik die Übersetzung auf "lang" stellt. Interessant: Laut Zontes verbraucht der Motor nur 2,6 Liter je 100 Kilometer, was bei 11 Liter Tankinhalt theoretische 423 Kilometer ermöglicht.

Einfaches Roller-Fahrwerk mit Alu-Rahmen Der neue Zontes 125 X überrascht nicht nur durch die starken 15 PS und 13 Nm, sondern unter der Karosse mit einem Rahmen aus Aluminium. In dieser Klasse ist das nicht selbstverständlich. Ob der allerdings großen Anteil an den nur gut 120 Kilogramm Gesamtgewicht hat, ist unklar. Die einfache Ausstattung dürfte hier mehr beitragen.

Das fängt beim Fahrwerk an: einfache Telegabel mit einfacher Scheibenbremse, Stereodämpfer hinten sowie die Bereifung in 14 Zoll vorn und 13 Zoll hinten sind guter City-Standard. Und da dürfte Zontes den 125 X vornehmlich sehen.

Nicht groß, dafür üppig Ein weiterer Hinweis auf den vornehmlichen Einsatz des Zontes 125 X in der Stadt ist seine Größe. Nur knapp 2 Meter lang und 75 Zentimeter breit sowie mit 1.375 Millimeter Radstand wirkt der Scooter recht wuselig. Zum Vergleich: Ein Honda Forza ist 15 Zentimeter länger, misst 11 Zentimeter mehr Radstand und wiegt gut 40 Kilogramm mehr – und kostet 3.500 Euro mehr.

Üppig hingegen wirkt die elektronische Ausstattung des Zontes: TFT mit Connectivity, Traktionskontrolle, Navi, Smartphone-Spiegelung, Reifendruck- und Reifentemperaturkontrolle sind für diese Klasse erstaunliche Features. Dito die LED-Beleuchtung rundum an einem Roller für deutlich unter 3.000 Euro.

Kommt der Zontes 125 X nach Deutschland? Preis? Aktuell bieten die nationalen Importeure den Zontes 125 X nur in der Schweiz und Spanien an. Das Angebot in Spanien umfasst 3 gedeckte Farben (siehe oben in der Bildergalerie). Zu haben ist der Zontes in Spanien ab 2.688 Euro. Ob dieser günstige und starke 125er-Roller nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt. Hier startet Zontes aktuell mit dem besser ausgestatteten 125 D ab gut 3.800 Euro.