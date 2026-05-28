Ducati Collezione 100: 10 mal 100 Sondermodelle zum Jubiläum - Helm inklusive

2026 feiert Ducati den 100-jährigen Geburtstag (italienisch: Centenario) der Marke und lädt sie dabei weiter emotional auf. Zu kaufen oder wenigstens zum Träumen gibt es für die Ducatisti weitere Sondermodelle – 10 mal 100, also insgesamt 1.000 Exemplare.

10 Limited Editions: Ducati Collezione 100 Ein ebenfalls limitierter und farblich abgestimmter Helm ist jeweils inklusive, zudem ein Montageständer, eine Abdeckhaube und ein Echtheitszertifikat. Hier kommt sie, die Ducati Collezione 100:

Ducati Panigale V4 S 100 Rennsportliches Vorbild für die Ducati Panigale V4 S 100 war die legendäre Ducati 750 Imola Desmo, mit der Paul Smart und Bruno Spaggiari anno 1972 das Langstreckenrennen gewannen – in Imola. Zur entsprechenden Sonderlackierung bekommt die Panigale V4 S 100 Carbon-Teile, Alcantara-Sitzpolster, Trockenkupplung und Titan-Schalldämpfer von Akrapovic. Eckdaten: V4 mit 1.103 ccm und 216 PS, 187 kg (ohne Sprit). Preis: 102.000 Euro.

Ducati Panigale V2 S 100 Von der 750 Super Sport Desmo aus der Rennsaison 1975 inspiriert ist die Ducati Panigale V2 S 100. Auch hier kommen Alcantara und Trockenkupplung zum Einsatz. Eckdaten: V2 mit 890 ccm und 120 PS, 176 kg (ohne Sprit). Preis: 42.000 Euro.

Ducati Streetfighter V4 S 100 An die 900 Sport Desmo Darmah von 1979 soll die Ducati Streetfighter V4 S 100 erinnern. Besonderes Erkennungsmerkmal ist hierbei der Kopf eines Tigers als Dekor-Element. Dazu gibt’s auch hier Carbon, Alcantara und eine Trockenkupplung. Eckdaten: V4 mit 1.103 ccm und 214 PS, 189 kg (ohne Sprit). Preis: 72.000 Euro.

Ducati Monster 100 Etwas jünger ist das dreifarbige Arrangement der Ducati Monster 100, übernommen von der Monster S4R S Tricolore aus dem Jahr 2008. Hier zwar ohne Desmodromik, aber mit Trockenkupplung samt Carbon-Abdeckung. Und: Alcantara-Sitzpolster. Eckdaten: V2 mit 890 ccm und 111 PS, 175 kg (ohne Sprit). Preis: 26.000 Euro.

Ducati XDiavel V4 100 Von einer ehemaligen Special Edition der 750 Super Sport stammt die Farbkombination für die Ducati XDiavel V4 100. Mit der "California Hot Rod" und Fahrer Cook Neilson gelang Ducati 1977 der rennsportliche Durchbruch in Daytona (USA). Bei diesem Sondermodell der XDiavel V4 läuft die Kupplung ebenfalls trocken, und die Sitzpolster sind mit echtem Leder bezogen. Eckdaten: V4 mit 1.158 ccm und 168 PS, 229 kg (ohne Sprit). Preis: 72.000 Euro.

Ducati Diavel V4 RS 100 An der 900 Replica aus dem Jahr 1979 orientiert sich die Ducati Diavel V4 RS 100. Damals war die Replica nach dem Ducati-Sieg bei der Isle of Man TT 1978 aufgelegt worden und hielt sich bis Ende 1984 im Modellsortiment. Als aktuelle Topvariante RS bringt die Diavel einen desmodromischen V4 samt Trockenkupplung mit, beim Sondermodell kommen Sitzbezüge aus Alcantara hinzu. Eckdaten: V4 mit 1.103 ccm und 182 PS, 220 kg (ohne Sprit). Preis: 72.000 Euro.

Ducati Multistrada V4 RS 100 Ebenfalls auf hohem RS-Niveau ist die Ducati Multistrada V4 RS 100 motorisiert. Sie übernimmt die Farbkombination von der 500 SL Pantah, Jahrgang 1979. Wie bei der RS-Diavel liegt hier ebenfalls eine halboffene Carbon-Abdeckung für die Trockenkupplung bei (ohne Straßenzulassung). Collezione-100-Standard ist auch hier der Polsterbezug aus Alcantara. Eckdaten: V4 mit 1.103 Kubik und 180 PS, 225 kg (ohne Sprit). Preis: 72.000 Euro.

Ducati Scrambler 100 Aus den 1960er-Jahren stammen die Farben für die Ducati Scrambler 100, von der 250 Scrambler mit Einzylinder-Motor, Baujahr 1962. Aktuelle Basis für das Sondermodell ist die Scrambler Nightshift, für die Collezione 100 ebenfalls mit Alcantara und bronzefarbenen Details versehen. Eckdaten: V2 (luftgekühlt) mit 803 ccm und 73 PS, 182 kg (ohne Sprit). Preis: 24.000 Euro.

Ducati Hypermotard V2 SP 100 Jene 860er-Ducati, die in den 1970er-Jahren mehrfach das 24-Stunden-Rennen am Montjuic in Barcelona dominierte, war die Vorlage für die Ducati Hypermotard V2 SP 100. Als SP-Variante bringt sie Fahrwerkskomponenten von Öhlins und geschmiedete Aluminium-Räder mit. Für die Collezione 100 kommen Trockenkupplung und Alcantara hinzu. Eckdaten: V2 mit 890 ccm und 120 PS, 177 kg (ohne Sprit). Preis: 30.000 Euro.

Ducati DesertX 100 Mit der Ducati DesertX 100 umfasst die Collezione 100 sogar eine echte, also geländetaugliche Enduro. Farblich interpretiert dieses Sondermodell die Pantah "Ice", die 1981 bei spektakulären Rennen auf Schnee und Eis zum Einsatz kam. Für die Collezione 100 bekommt die DesertX nicht nur Alcantara, sondern zudem diverse Abdeckungen, Protektoren und Schutzgitter verpasst. Eckdaten: V2 mit 890 ccm und 110 PS, 209 kg (ohne Sprit). Preis: 32.000 Euro.