Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Enduro

Mehr Rallye-Schein als Sein? Morbidelli T 502 X im Adventure Master Test

Morbidelli T 502 X im Adventure Master Test
Mehr Rallye-Schein als Sein?

Die Morbidelli T 502 X gibt sich optisch mit ihrer Rallye-Verkleidung als knallhartes Offroad-Bike. Kann sie sich allerdings mit ihren 216 Kilogramm auch fahrtechnisch beweisen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.06.2026
Als Favorit speichern
Morbidelli T 502 X
Foto: Jaime Olivares

Hohe Rallye-Verkleidung, das senkrecht angeordnete TFT-Display direkt dahinter – die Morbidelli T 502 X verheimlicht nicht, wen sie sich im Abenteuersegment zum Vorbild genommen hat. Und auch wenn Yamahas Ténéré eine Klasse höher durchs Gebüsch wildert, will es ihr die T 502 X im A2-Segment gleichtun.

Zu kurze Federwege, zu hohes Gewicht

Beim Blick auf die technischen Daten werden allerdings gleich zwei 'Aber' sichtbar: Federwege mit 180 und 150 Millimetern vorne und hinten gehen nicht als Upperclass im Adventure-Bereich durch.

Zudem schafft sie es trotz zierlich-schlanker Gestalt, üppige 216 Kilogramm auf die Waage zu bringen. Das ist eine ganze Menge. Und diese Masse schiebt sich schon beim Kurventanz auf der Landstraße in den Vordergrund.

Morbidelli ...