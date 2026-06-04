Mehr Rallye-Schein als Sein? Morbidelli T 502 X im Adventure Master Test

Hohe Rallye-Verkleidung, das senkrecht angeordnete TFT-Display direkt dahinter – die Morbidelli T 502 X verheimlicht nicht, wen sie sich im Abenteuersegment zum Vorbild genommen hat. Und auch wenn Yamahas Ténéré eine Klasse höher durchs Gebüsch wildert, will es ihr die T 502 X im A2-Segment gleichtun.

Zu kurze Federwege, zu hohes Gewicht Beim Blick auf die technischen Daten werden allerdings gleich zwei 'Aber' sichtbar: Federwege mit 180 und 150 Millimetern vorne und hinten gehen nicht als Upperclass im Adventure-Bereich durch.

Zudem schafft sie es trotz zierlich-schlanker Gestalt, üppige 216 Kilogramm auf die Waage zu bringen. Das ist eine ganze Menge. Und diese Masse schiebt sich schon beim Kurventanz auf der Landstraße in den Vordergrund.