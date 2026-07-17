Vespa x Gigi für 12.000 Euro: Sondermodell mit Lederriemen und Weidenkorb

Strahlendes Sonnengelb, weiße Felgen und Weißwandreifen, Lederriemen vor der Krawatte und ein Weidenkorb am Heck: Mit der Vespa x Gigi (Gigi Saint-Tropez x Vespa) bringen die Italiener ein Sondermodell, das weniger Alltagsroller sein möchte als rollendes Urlaubs-Accessoire. Als technische Basis dient die Vespa Primavera 125.

Vespa x Gigi – Preis, Verfügbarkeit, Limitierung Vespa positioniert die Edition bewusst als Sammlerstück: Die Vespa x Gigi ist nur auf Bestellung erhältlich, ab 12.000 Euro. Von einer limitierten Auflage ist die Rede, eine konkrete Stückzahl nennt Piaggio allerdings nicht.

Design & Details: Riviera-Zitat in Blech und Leder Die Sonderlackierung ist eine klare Ansage: kräftiges Sonnengelb als Hauptfarbe – ein Verweis auf Gigi und seine Saint-Tropez-Inszenierung. Dazu kommt eine cognacfarbene, gepolsterte Sitzbank mit elfenbeinfarbenen Nähten.

Vorn greift die Verkleidung das Streifenmotiv auf, das an Gigi-Sonnenschirme erinnert; das Gigi-Logo sitzt prominent auf der Front.

Was steckt hinter dem Namen "Gigi"?Gigi Rigolatto ist eine Lifestyle- und Restaurantmarke, die sich italienische Kultur, Opulenz und Lebensfreude auf die Fahnen schreibt. Das Konzept basiert auf der Figur eines weltreisenden Mailänders, der seinen Gästen an allen Standorten – von der Stadt über die Berge bis zum Strand – einen extravaganten – Lebensstil näherbringen möchte. Nach Paris, Saint-Tropez, Rom, Dubai und Bodrum ist Gigi Rigolatto auch im Delano Miami Beach vertreten. Besonders markant sind die Gepäcklösungen im Beach-Club-Stil:

Kleiner Front-Gepäckträger mit Lederriemen fürs Strandtuch, verchromter Heckträger, der einen Weidenkorb trägt – optisch irgendwo zwischen Picknick und Côte d’Azur. Dazu weiße Felgen und Weißwandreifen als Retro-Zitat an klassische Vespas, wie sie einst in Südfrankreich unterwegs waren.

Vespa Primavera 125 als technische Basis Technische Basis für die Design-Kollaboration 'Vespa x Gigi' ist die Primavera 125. Die kostet in der Basisversion ab 5.350 Euro.

Motor: 1-Zylinder, luftgekühlt, 3 Ventile

Hubraum: 124 ccm

Bohrung x Hub: 52 x 58,6 mm

Leistung: 11,0 PS (8,0 kW) bei 8.000/min

Drehmoment: 10,7 Nm bei 6.250/min

Höchstgeschwindigkeit: 91 km/h

Abgasnorm: Euro 5+

Verbrauch: 2,4 l/100 km Als Basis hätte Vespa auch auf eine GTS 125 mit den stärkeren 14 PS zurückgreifen können. Doch wie auch bei der 80-Jahre-Geburtstags-Edition der Vespa steht bei solchen Sondermodellen die Optik im Vordergrund, nicht die Leistung.