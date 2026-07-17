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Vespa x Gigi für 12.000 Euro: Sondermodell mit Lederriemen und Weidenkorb

Vespa x Gigi – Sommer, Sonne, Exklusivität
Sondermodell für 12.000 Euro

Die Vespa x Gigi basiert auf der Primavera 125 und kommt als limitiertes Sondermodell in Sonnengelb, mit Lederriemen und Weidenkorb. Preis: ab 12.000 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.07.2026
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Vespa x Gigi 2026
Foto: Vespa

Strahlendes Sonnengelb, weiße Felgen und Weißwandreifen, Lederriemen vor der Krawatte und ein Weidenkorb am Heck: Mit der Vespa x Gigi (Gigi Saint-Tropez x Vespa) bringen die Italiener ein Sondermodell, das weniger Alltagsroller sein möchte als rollendes Urlaubs-Accessoire. Als technische Basis dient die Vespa Primavera 125.

Vespa x Gigi – Preis, Verfügbarkeit, Limitierung

Vespa positioniert die Edition bewusst als Sammlerstück: Die Vespa x Gigi ist nur auf Bestellung erhältlich, ab 12.000 Euro. Von einer limitierten Auflage ist die Rede, eine konkrete Stückzahl nennt Piaggio allerdings nicht.

Design & Details: Riviera-Zitat in Blech und Leder

Die Sonderlackierung ist eine klare Ansage: kräftiges Sonnengelb als Hauptfarbe – ein Verweis auf Gigi und seine Saint-Tropez-Inszenierung. Dazu kommt eine cognacfarbene, gepolsterte Sitzbank mit elfenbeinfarbenen Nähten.

Vorn greift die Verkleidung das Streifenmotiv auf, das an Gigi-Sonnenschirme erinnert; das Gigi-Logo sitzt prominent auf der Front.

Was steckt hinter dem Namen "Gigi"?Gigi Rigolatto ist eine Lifestyle- und Restaurantmarke, die sich italienische Kultur, Opulenz und Lebensfreude auf die Fahnen schreibt. Das Konzept basiert auf der Figur eines weltreisenden Mailänders, der seinen Gästen an allen Standorten – von der Stadt über die Berge bis zum Strand – einen extravaganten – Lebensstil näherbringen möchte. Nach Paris, Saint-Tropez, Rom, Dubai und Bodrum ist Gigi Rigolatto auch im Delano Miami Beach vertreten.

Besonders markant sind die Gepäcklösungen im Beach-Club-Stil:

Kleiner Front-Gepäckträger mit Lederriemen fürs Strandtuch, verchromter Heckträger, der einen Weidenkorb trägt – optisch irgendwo zwischen Picknick und Côte d’Azur. Dazu weiße Felgen und Weißwandreifen als Retro-Zitat an klassische Vespas, wie sie einst in Südfrankreich unterwegs waren.

Vespa Primavera 125 als technische Basis

Technische Basis für die Design-Kollaboration 'Vespa x Gigi' ist die Primavera 125. Die kostet in der Basisversion ab 5.350 Euro.

  • Motor: 1-Zylinder, luftgekühlt, 3 Ventile
  • Hubraum: 124 ccm
  • Bohrung x Hub: 52 x 58,6 mm
  • Leistung: 11,0 PS (8,0 kW) bei 8.000/min
  • Drehmoment: 10,7 Nm bei 6.250/min
  • Höchstgeschwindigkeit: 91 km/h
  • Abgasnorm: Euro 5+
  • Verbrauch: 2,4 l/100 km

Als Basis hätte Vespa auch auf eine GTS 125 mit den stärkeren 14 PS zurückgreifen können. Doch wie auch bei der 80-Jahre-Geburtstags-Edition der Vespa steht bei solchen Sondermodellen die Optik im Vordergrund, nicht die Leistung.

Fazit

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