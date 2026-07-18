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Neuzulassungen 2026: Halbjahresbilanz mit 68.768 Motorrädern deutlich im Plus

Motorrad-Neuzulassungen im Juni 2026
68.768 Bikes – Halbjahresbilanz deutlich im Plus

Von Januar bis Juni 2026 summieren sich die Neuzulassungen auf 68.768 Motorräder (+20,9 %). BMW führt im Halbjahr die Markenwertung an, während im Juni Honda vorn liegt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.07.2026
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Kawasaki Z 900 (2026)
Foto: Kawasaki Motors

Der deutsche Motorradmarkt bleibt 2026 auf Wachstumskurs: Im Juni 2026 wurden in Deutschland 12.609 Motorräder neu zugelassen. Das sind 2.028 mehr als noch im Juni 2025, ein Plus von 19,2 Prozent.

Noch deutlicher fällt die Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf aus: Von Januar bis Juni 2026 kommen 68.768 Motorrad-Neuzulassungen zusammen – das sind 11.873 mehr als im Vergleichszeitraum 2025 (+20,9 Prozent).

Jahresverlauf 2026: März bleibt Spitzenmonat, Juni stabil

Nach dem starken Frühjahrsauftakt bleibt das Niveau hoch. Im März 2026 wurden 18.392 Motorräder neu zugelassen (höchster Monat im ersten Halbjahr), danach lagen die Monatswerte bei 14.630 (April), 11.608 (Mai) und 12.609 (Juni). Im Vergleich: Juni 2025 lag bei 10.581 Neuzulassungen.

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