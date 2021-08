Neue Zero-Modelle DSR/X und Update für die SR

Bereits am 12. August 2020 hatte sich Zero die beiden Modellbezeichnungen DSR/X und FXE beim US-Patent- und Markenamt zur Verwendung für "Elektromotorräder; Motorräder und Bauteile dafür; Motocross-Motorräder" eintragen lassen. Der Markenschutz für Motocross-Motorräder lässt zwar zunächst aufhorchen, relativiert sich aber schnell, wenn man weiß, dass der auch bei den Markenrechten für Dualsport-Modelle DS und DSR eingetragen wurde.

Das Geheimnis um die Zero FXE ist mittlerweile gelüftet. Dahinter verbirgt sich eine Elektro-Supermoto von Zero, die in zwei Leistungsklassen angeboten wird.

Plattform-Update denkbar

Offen bleibt damit noch das Kürzel DSR/X. Das dürfte eine weitere Version der DSR bezeichnen, wobei das X für eine etwas stärkere Offroad-Orientierung stehen könnte. Wir tippen auf eine DSR mit Speichenrädern – vorne in 21 Zoll und etwas mehr Federweg. Hier könnte die Zero FX als Spender dienen. Bislang setzen die DS und DSR-Modelle auf Gussfelgen und 19 Zoll vorne.

NHTSA

Erneut bestätigt wurde die Zero DSR/X jetzt in Typprüfunterlagen der US-Verkehrsbehörde NHTSA. Dort wird das Modell für das Modelljahr 2022 gelistet. Als weiteres neues Modell für 2022 wird die Zero SR gelistet. Da das Naked Bike die Basis für die DSR bildet – beide teilen sich die alte Cypher II Plattform –, könnte deren Überarbeitung auch weitere Updates für die DSR/X bedeuten. Eventuell nähern sich beide den SR/F und SR/S-Modellen auf der Cypher III-Plattform an.

Fazit

Zero arbeitet weiter am Ausbau seiner Elektromodell-Palette. Für das Modelljahr 2022 scheinen zwei neue Varianten zu kommen.