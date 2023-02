Vinto Motor GS 525 Neue GS mit 54 PS für 4.900 Euro

Vinto Motor ist eine neue Motorradmarke, die zur chinesischen Chongqing Sokon Industry Group gehört. Die wenigen bereits in Serie gefertigten und die geplanten weiteren Vinto-Modelle sollen auf die etwas anspruchsvollere Kundschaft zielen, was Hubraum, Leistung und Qualität angeht. Zunächst soll die Marke Vinto in China etabliert werden, später auch darüber hinaus.

Vinto GS 525

Allerdings müsste das aktuelle Topmodell für den Export umbenannt werden. Als GS 525 dürfte sie hierzulande nicht angeboten werden, das wüsste die Rechtsabteilung der Bayerischen Motoren Werke sicher zu verhindern. Schließlich stehen die Initialen GS für die Erfolgsgeschichte der BMW-Enduros. Seit 1980, beziehungsweise ohne Schrägstrich seit 1988. Immerhin ist die GS von Vinto ebenfalls eine richtige Enduro mit schlauchlosen Kreuzspeichenrädern, bereift mit den typischen Reiseenduro-Formaten 110/80-19 vorn sowie 150/70-17 hinten. Und mit langen Federwegen, vorn und hinten jeweils annähernd 200 Millimeter.

Aluminium-Einarmschwinge

Den Chassis-Kern bildet ein Stahl-Brückenrahmen mit angeschraubtem Gitterrohr-Heckrahmen. In einer einstellbaren Upside-down-Telegabel wird das 19-Zoll-Vorderrad geführt, das Hinterrad in einer Aluminium-Einarmschwinge mit einstellbarem Federbein. Kombiniert mit Ketten-Endantrieb gab es das bei BMW bisher noch nicht. Sowohl die Doppelscheibenbremse vorn (300 mm) als auch die Scheibenbremse hinten (240 mm) werden von einem Zweikanal-ABS überwacht. Vergleichsweise moderate 205 Kilogramm werden als Gesamtgewicht genannt, mit befülltem 21-Liter-Benzintank.

Über 500 Kilometer Reichweite

Über 500 Kilometer Reichweite ergeben sich mit dem großzügig bemessenen Tankvolumen. Denn der Spritverbrauch soll zwischen 3,5 und unter 4 Litern pro 100 Kilometer bleiben. Ebenso relevant für lange Etappen ist die mögliche Höchstgeschwindigkeit: "über 170 km/h". Und natürlich die GS-typischen Sitzpolster für 2 Personen, für den Fahrer oder die Fahrerin zudem der einstellbare Windschild. Mit 810 Millimetern bleibt die Sitzhöhe im relativ leicht zugänglichen Bereich.

Reihenzweizylinder nach Honda-Vorbild

Von einem anderen chinesischen Hersteller, BMW-Partner Loncin, wird der modern aufgebaute Reihenzweizylindermotor zugeliefert, mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung von Bosch und 4 Ventilen pro Zylinder. Vorbild hierfür war jedoch der CB 500-Antrieb von Honda. Die neueste Loncin-Version kommt auf 494 statt 471 Kubik. Für die 525-Modelle der Loncin-Eigenmarke Voge werden 48 PS (35 kW) Spitzenleistung bei 8.500/min angegeben, doch Vinto sagt für die GS 525 etwas mehr an: rund 54 PS (39,6 kW), ebenfalls bei 8.500/min. Falls es irgendwann eine Exportversion für Europa gibt, könnte die ebenfalls auf 48 PS gedrosselt werden, passend zur europäischen Stufenführerscheinklasse A2. Übereinstimmung gibt es indes beim maximalen Drehmoment: 44,5 Nm bei 7.000/min.

Vinto GS 525 mit moderner Ausstattung

Die selbst gesetzten "Premium"-Ansprüche unterstreicht Vinto Motor mit der Ausstattung, die modern und umfangreich ausfällt, zumal für eine 500er-Enduro: einstellbare Federelemente, einstellbarer Windschild, Edelstahl-Abgasanlage, Aluminium-Rohrlenker, Fußrasten mitsamt Auslegern aus geschmiedetem Aluminium, Stahl-Schutzbügel, LED-Leuchten rundum, USB-Steckdose. Im großen Farbdisplay mit einer Diagonale von 7 Zoll (17,78 cm) und automatischer Helligkeitsregelung sind Kartennavigation und Connectivity-Funktionen per Smartphone integriert, zudem Aufzeichnung und Analyse diverser Fahrdaten. Als Originalzubehör werden die obligatorischen Alukoffer angeboten.

Neue GS ab umgerechnet 4.900 Euro

Ab 35.980 Yuan (umgerechnet circa 4.900 Euro) ist die Vinto GS 525 aktuell (Stand Februar 2023) in China erhältlich, mit den 3 Alu-Boxen im Adventure-Stil aufgerüstet kostet sie 40.800 Yuan (umgerechnet circa 5.500 Euro). Vertrieb, Händlernetz und Preise von Vinto Motor für Europa liegen nicht vor, zu Plänen hierfür ist bisher nichts bekannt.

Umfrage 110811 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Ziemlich frech nennt die neue chinesische Motorradmarke Vinto Motor ihre 500er-Reiseenduro GS 525. Mit Reihenzweizylindermotor nach Honda-Vorbild und über 50 PS sowie mit Einarmschwinge und moderner Ausstattung wird sie in China ab umgerechnet 4.900 Euro angeboten (Stand Februar 2023). Ob sie nach Europa kommt, ist unklar. Falls ja, dann sicher nicht als GS, denn diese Initialen sind von BMW besetzt.