Voge 650 DSX 2021 Neue Mittelklasse-Reiseenduro

Einzylinder-Enduros im Reise-Outfit sind quasi ausgestorben, sieht man von der Royal Enfield Himalayan mal ab. Der chinesische Motorradhersteller Voge schickt sich jetzt an, dieses Segment wiederzubeleben.

Auch wenn von hochoffizieller deutscher Seite die Bestätigung noch aussteht, inserieren erste Händler das neue Einzylinder-Modell bereits hierzulande. In Frankreich wird die DSX beim Importeur schon gelistet. Lieferbar soll die Voge 650 DSX ab Sommer 2021 sein – in den Farben Rot, Blau und Schwarz. Der Preis dürfte dann bei rund 6.800 bis 7.000 Euro liegen. Als Full-Dresser mit komplettem Alu-Koffersystem inklusive Topcase liegen nochmals 700 Euro darüber.

Im Herzen eine BMW

Aber zurück zum Antrieb. Und der ist hierzulande kein Unbekannter. Der 652 cm³ große Single setzt auf Flüssigkeitskühlung, Vierventiltechnik und Einspritzung und erlebte seinen ersten Frühling in der BMW F650 GS. Seine 47 PS, die bei 6.750 Touren anliegen, und 60 Nm Drehmoment (bei 5.500/min) schickt er Euro 5-konform via Fünfgang-Getriebe und Kette ans 17 Zoll große Hinterrad. Die Speichenfelge ist mit einem Schlauchlos-Reifen der Dimension 150/70 bestückt. Vorne dreht sich ein 19-Zoll-Rad mit einem 110/80er Pneu. VerzöRert wird per 298er-Nissin-Einscheibenbremse vorn und 240er-Disc hinten. Die Scheiben kommen im Wave-Zuschnitt und arbeiten mit einem Bosch-ABS zusammen.

Komplettiert wird der Stahlrohrrahmen mit einer 53er-USD-Gabel mit 180 mm Federweg vorn und einem Zentralfederbein hinten – beide stammen von Zulieferer KYB.

Mit einem Tankinhalt von 16 Liter kommt die Voge 650 DSX auf ein Gewicht von 192 Kilogramm. Die Sitzhöhe wird mit 805 Millimeter angegeben. Zur weiteren Ausstattung zählen ein farbiges TFT-Display mit Bluetooth-Konnektivität, eine Reifendruckanzeige, LED-Leuchten und eine verstellbare Windschutzscheibe.

Fazit

Voge bedient mit der neuen 650 DSX ein Segment, das bereits ausgestorben war – die große Einzylinder-Reiseenduro. Der Single hat auch schon in der BMW F650 GS gearbeitet, Preis und Ausstattung wirken ansprechend. Mal schauen, was der Markt dazu sagt.