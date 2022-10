Voge 900 DS 2023 Leak Die GS aus China mit Münchener-Technik

So langsam wird klar, warum Loncin so eng und gern mit BMW Motorrad zusammenarbeitet. Es wirkt, als wäre der Deal, nach einigen Jahren die BMW-Technik für eigene Modelle nutzen zu dürfen. Der neue Groß-Roller Voge SR 4 Max 350 deutet das an, die vorab geleakten Bilder der Voge 900 DS unterstreichen den Gedanken fett. Voge ist die Premium-Marke von Loncin, und die 900 DS ist unter dem eigenständigen Plastik-Kleid eine BMW F 850 GS Adventure.

F 850 GS Adventure in Chinesisch

Oft wird geschrieben, Modell XY basiere auf Modell XX, um die Verwandtschaft in technischen Sinnen zu verbildlichen. Bei der geleakten Voge 900 DS und der BMW F 850 GS Adventure wäre das Bild nicht falsch, es wäre nur sehr unscharf, denn Motor und Chassis der Voge sind mit der BMW identisch. Minimale Unterschiede zeigen sich in Gestalt der Motordeckel und leichten Änderungen der Motorhalteplatte aus Aluminium.

Bremse, Schwinge, Felgen und Federelemente könnten eine Ersatzteilnummer von BMW eingraviert haben. Eigenständig gestaltet, und damit wären wir wieder beim Voge-Roller SR 4, ist die Kunststoff-Karosse der 900 DS. Etwas länger und breiter der Schnabel, anderer Scheinwerfer à la Triumph Tiger 900, mit einem Hauch Aprilia Tuareg 660, ein Tank mit mehr Kanten und ein verändertes Heck geben der Voge einen eigenen Charakter.

Motor mit weniger Leistung

Blaupause für die Spekulation über die Leistung des Twins soll der SR 4 Max 350 sein. Er gleicht technisch dem C 400 GT von BMW, hat allerdings mit 29 PS weniger Nennleistung. Der "400er" von BMW hat ebenfalls 350 Kubik, aber 34 PS. Für Voge also entweder 5 PS weniger, 18 Prozent weniger oder die Leistung zumindest formal gedrosselt auf unter 30 PS, falls das in manchen Regionen für Zulassung oder Versicherung relevant ist. Übertragen auf die Voge 900 DS zeigt das ebenso drei Möglichkeiten auf: Von den 95 PS der F 850 GS blieben demnach 89 PS (- 6 PS), 78 PS (- 18 Prozent) oder 89 PS (unter 90 PS). Und da die 89 zweimal möglich ist, erscheint sie am wahrscheinlichsten.

Ob Voge die 853 Kubik der F 850 GS großzügig aufrundet, oder ob die 900 DS womöglich 895 Kubik hat, wie die F 900-Modelle von BMW, ist noch nicht bekannt. Beide Versionen des Reihenzweizylinders lässt BMW von Loncin fertigen.

Voge 900 DS auf der EICMA?

Da die Fotos von der Voge 900 DS bisher vornehmlich in italienischen Medien auftauchten, ergibt der Gedanke, Italien als Ursprung dieser Fotos zu vermuten, durchaus Sinn. Vor allem, da Anfang November die große Motorradmesse EICMA stattfindet und einer Neuvorstellung dieser Dimension für Voge die passende Bühne böte. Und dem in Reise-Enduros verliebten Europa eine interessante Alternative, zumal die Voge 900 DS deutlich unter den derzeit 13.700 Euro der BMW liegen wird. Mit der Blaupause C 400 GT ab 8.200 Euro und dem Voge SR 4 ab 6.399 Euro könnte die Voge 900 DS die 10.000-Euro-Marke ankratzen.

Fazit

Geleakte Bilder einer Voge 900 DS zeigen zwei Dinge. Erstens: Voge rüstet auf und setzt der 650 DS noch eins drauf. Und zweitens: Wie beim SR 4 Max 350 nimmt Voge BMW-Technik für den Aufbau der neuen Modelle. Die 900 DS gleicht technisch der F 850 GS Adventure. Grund: Voge gehört zu Loncin. Und Loncin fertigt für BMW die 850er- und 900er-Reihenzweizylinder-Motoren sowie die kompletten C 400-Roller.