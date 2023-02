Yamaha Ténéré 700 Explore Edition 2023 Windschild höher, Sitzbank tiefer und Koffer dran

Immer weiter und immer feiner fächert Yamaha das Ténéré-Sortiment auf. Neben der Standardausführung der Ténéré 700 gibt es inzwischen die Modellvarianten World Raid und Rally Edition, und Ende Februar 2023 wurden von Yamaha Frankreich 2 weitere Varianten gezeigt: die offroadorientierte Extreme Edition und die tourenorientierte Explore Edition.

Ténéré 700 Explore Edition ab 2023

Die beiden neuen Varianten Extreme Edition und Explore Edition sollen ab April 2023 ausgeliefert werden. Zumindest in Frankreich. Ob und gegebenenfalls wann sie in Deutschland verfügbar sein werden und zu welchen Preisen, ist noch nicht bekannt. In Frankreich soll die mit diverser Ausstattung aufgerüstete Explore Edition ab 11.799 Euro kosten.

Sitzbank tiefer, Windschild höher

Wesentliche Merkmale der Explore Edition sind der um circa 50 Prozent größere, höhere Windschild und die leicht gekürzten Federwege. Statt 210 Millimeter vorn und 200 Millimeter hinten sind es hier 190 Millimeter vorn und 180 Millimeter hinten – also jeweils 20 Millimeter weniger. Damit bleibt die Ténéré immer noch eine richtige Enduro, doch die Sitzhöhe wird am vorderen Fahrerpolster mit 860 statt 875 Millimeter etwas leichter zugänglich.

Alukoffer oder Softkoffer

Ein weiterer Aspekt der geringfügigen Tieferlegung ist die verbesserte Stabilität des Fahrwerks, zumal mit Gepäck. Denn Bestandteil der Explore Edition ist das Trägergerüst am Heck, das wahlweise mit 2 Alukoffern oder mit 2 Softkoffern bestückt werden kann. Mit diesem Gerüst – aber ohne Koffer – und mit gefülltem 16-Liter-Benzintank wiegt die Explore Edition laut Yamaha 211 Kilogramm, also 6 Kilo mehr als die Standard-Ténéré.

Quickshifter für die Ténéré 700

Ein weiteres Ausstattungsdetail der Ténéré 700 Explore Edition ist der Quickshifter, mit dem das 6-Gang-Getriebe leichter und schneller geschaltet werden kann, ohne den Kupplungshebel zu ziehen. Unverändert bleibt der bewährte Reihenzweizylindermotor mit 270 Grad Hubzapfenversatz, 689 Kubik und 73,5 PS bei 9.000/min.

Farbdisplay und abschaltbares ABS

Aktueller Standard bei allen Ténéré 700-Modellen ist das hochformatig montierte Farbdisplay mit 3 verschiedenen Anzeigestilen. Unter anderem kann im Menü das ABS eingestellt werden, in 3 Stufen, von aktiv über nur vorn aktiv bis zum Deaktiveren, also Ausschalten des ABS an beiden Rädern. Connectivity ist im Display integriert, und eine USB-Steckdose ist an Bord.

Fazit

Ténéré 700 für jeden und jede, so scheint das Motto bei Yamaha für 2023 zu lauten. Während die neue Extreme Edition sportlicher und höher wird, wird die ebenfalls neue Explore Edition komfortabler und niedriger. Höher wird bei ihr dafür der Windschild, dazu gibt’s ein Gepäcksystem und einen Quickshifter. Preis und Verfügbarkeit in Deutschland sind noch nicht bekannt.