Ténéré 700 World Raid und Rally in Kombination

In diesem Artikel:

Die historischen Wurzeln der Yamaha Ténéré reichen zurück bis ins Jahr 1979, als Yamaha die allererste Rallye Dakar gewann. 1983 folgte das erste Enduro-Modell unter dem Namen der Wüste Ténéré. Und Yamaha nahm weiterhin an der Rallye Dakar teil – mit Erfolg. Allein Stéphane Peterhansel fuhr mit Yamaha sechs Siege ein. Vor diesem authentischen Hintergrund präsentierte Yamaha am 1. Juni 2023 eine weitere Modellvariante der Ténéré 700 namens World Rally.

Laut Yamaha ist die neue Variante World Rally ab sofort die neue Top-Ténéré. Sie zelebriert mit den ikonischen Factory-Rennsportfarben (Dunkelblau, Neonpink und Silber), die von Stéphane Peterhansels Dakar-Rennmotorrad aus dem Jahr 1993 inspiriert sind, die damaligen sportlichen Erfolge. Am engsten verwandt ist die World Rally mit der bereits bekannten Ténéré 700 World Raid, von der sie die 2 seitlich angeordneten Benzintanks mit insgesamt 23 Liter Volumen übernimmt.

Da der Titan-Auspuff das Mehrgewicht des Kraftstoffs – 23 statt 16 Liter – sowie weiterer Anbauteile nicht ausgleichen kann, nennt Yamaha zur World Rally ein relativ hohes fahrbereites, also vollgetanktes Gewicht: 219 Kilogramm. Immerhin 1 Kilogramm weniger als bei der World Raid. Bei der Standard-Ausführung der Ténéré 700 mit Grundausstattung sind es 205 Kilogramm.

Farbdisplay und abschaltbares ABS

Auch bei der Ténéré 700 World Rally stehen drei umschaltbare Anzeigedarstellungen im Cockpit zur Auswahl: digital, analog oder Roadbook-Stil. Zusätzlich kann das 5 Zoll große Farb-Display mit einem Smartphone verbunden werden, auf dem die kostenlose MyRide-App installiert ist, sodass Textnachrichten und Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen angezeigt werden. Das in drei Modi einstellbare ABS (an, hinten aus, ganz aus) ermöglicht Anpassungen an Straße oder Gelände. Echt Enduro sind auch bei dieser Ténéré die grobstolligen Reifenformate: 90/90-21 vorn und 150/70-18 hinten. Und die Sitzhöhe: 890 Millimeter.