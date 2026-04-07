Event: 10. Mofarennen in Stuttgart – Tradition und Kult

Was 2015 als spontane Idee beim ersten Stuttgarter Mofarennen begann, hat sich mit dem diesjährigen 10. Rennen zur Tradition entwickelt. Es ist ein fester Bestandteil im Kalender jedes leidenschaftlichen Racers, der im Stuttgarter-Mofarennen-Kontext liebevoll "Mofologe" genannt wird.

Mofarennen auf der Liegewiese eines ehemaligen Freibads Seit 2017 findet das Stuttgarter Mofarennen jährlich auf der Liegewiese des ehemaligen Freibads Gerlingen statt, dem International Circuit Krummbachtal – mit Ausnahme von zwei Corona bedingten Absagen. Der Duft von Benzin erfüllt die Luft, Staub wirbelt um die driftenden Maschinen, und jede Runde wird zum erbitterten Kampf um die Plätze. Spektakuläre Überholmanöver, Aufholjagden, Fahrerwechsel in der Wechselzone, hektische Betriebsamkeit in der Boxengasse und im Fahrerlager sowie gelegentliche Stürze, die bisher nur leichte Blessuren verursachten, prägen das Geschehen.

Neben den vielen Rennteams mit Mofologen der Generation X treten zunehmend junge Rennbegeisterte an. Auch reine Damenteams mit klangvollen Namen wie "Turbo Törtchen Racing Team" oder "Prinzessin Lilli Bitch Racing" sind keine Seltenheit mehr.

50 Teams mit 167 Fahrern im Vorjahr

Beim Rennen 2025 absolvierten 50 Teams mit 167 Fahrern insgesamt knapp 9.500 Runden vor etwa 2.000 bis 2.500 Zuschauern. Für das Jubiläumsrennen in diesem Jahr haben die Veranstalter die 3. Rennklasse wieder eingeführt. Gestartet wird in den Klassen Original -2,5 PS, Tuning-Lite bis 5 PS und Racing ab 5 PS.

Das Qualifying findet am Freitag, 26. Juni, statt, sodass am Samstag, 27. Juni, genug Zeit für 6 Stunden Rennerlebnis bleibt. Graziano D´Arcangelo, bekannt als Hofnarr Luigi aus dem Hofbräuzelt auf dem Cannstatter Wasen, sorgt mit guter Laune und stimmungsvoller Musik für Unterhaltung während des Renntags und der After-Race-Party. Der Eintritt zu Rennen und Party ist frei.

DJ 5ter Ton legt auf

Nach der Siegerehrung um etwa 21:00 Uhr legt DJ 5ter Ton, Alexander Scheffel, bekannt aus der Hip-Hop-Kultband Massive Töne, auf. Gefeiert wird bis in die Morgenstunden.

Ein Shuttle-Service vom Bosch-Parkplatz auf der Schillerhöhe und vom Stuttgart Westen am Breitscheidstüble ist eingerichtet.